Гороскоп на апрель 2023 для Козерогов: конфликты, возвращение бывших поклонников, сюрпризы

Первая половина месяца очень удачная для того, чтобы начинать дела и планировать что-то, а во второй половине апреля энергетика будет нестабильной.

​Гороскоп Козерог - что принесет апрель в работе, любви и финансах ​ / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Стрельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле будет ретроградный Меркурий и солнечное затмение, также начнется коридор затмений. Первая половина месяца очень удачная для того, чтобы начинать дела и планировать что-то, а во второй половине апреля энергетика будет нестабильной.

4 апреля ждите новостей, которые касаются школы, детей, обучения. Козероги будут уделять время развлечениям, удовольствиям и радости. Можно поехать в отпуск, принять участие в соревнованиях. Также ждите сюрпризов, неожиданностей, какое-то известие вас удивит.

Полнолуние 6 апреля пройдет в секторе достижений, работы и карьеры Козерогов. Представители знака будут уделять внимание своей роли в обществе и задумаются над тем, действительно ли они занимаются тем, что им нравится. Возможно вы захотите сменить сферу деятельности или получить новые навыки. Козероги будут ставить себе новые цели. У некоторых изменится статус, например, вы выйдете замуж, разведетесь, выйдете на пенсию, станете студентом.

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12 апреля Венера принесет Козерогам деньги за выполненную работу или какие-то удовольствия. Изменится распорядок дня, ваша ежедневная жизнь станет проще и легче, решатся какие-то проблемы. Возможно кто-то придет вам на помощь.

20 апреля - солнечное затмение, после этого начнется коридор затмений. Вселенная перенаправит фокус Козерогов на дом и семью. Например, вам нужно переезжать, снимать или сдавать комнату, сделать ремонт или приобрести что-то для дома.

21 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 мая и вернет Козерогам бывших поклонников. Вы можете заняться тем, чему уделяли внимание ранее. Например, снова пойдете на аэробику, пилатес, достанете недовязанный свитер и решите его закончить или дорисовать картину.

Марс в течение всего месяца будет в седьмом доме гороскопа Козерогов, поэтому возможны конфликты или общение с агрессивно настроенными людьми, говорит гороскоп.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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