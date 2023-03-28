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Гороскоп на апрель 2023 для Близнецов: джекпот, романтика и удовольствия

28 марта 2023, 05:30
Солнечное затмение в апреле покажет Близнецам, в каком направлении двигаться. Оно, как фонарь, высветит цели и мечты, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп Близнецы
Гороскоп Близнецы на апрель говорит о том, что удача будет рядом / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Близнецы будут заниматься делами из прошлого. Возможно вам нужно навести порядок в кладовке или найти старые фотографии. Не исключено, что объявятся друзья, которых вы не видели уже давно. Некоторых Близнецов ждут сюрпризы, подарки и приятные знакомства. Встретить нового человека вы можете в дороге, в больнице, клинике или санатории.

Полнолуние 6 апреля принесет Близнецам удачу, радость и удовольствия. Если вы купите лотерейный билет, то есть шанс выиграть. В романтических отношениях - конфетно-букетный период, свидания, развлечения. Пары, которые уже встречаются, могут перевести свои отношения на новый уровень. Также в жизни Близнецов появятся дети. Это может быть новость о беременности, вы станете крестным или крестной, усыновите ребенка.

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"Но в минусе здесь может быть то, что вы вдруг узнаете правду о вашем партнёре, например, что он женат или у него есть дети", - рассказала астролог.

С 12 апреля Близнецы будут хорошо выглядеть, покупать себе красивые вещи, пойдут к стилисту, парикмахеру. Появится ощущение комфорта, гармонии, безопасности. Также представители этого знака зодиака получат прибыль.

Солнечное затмение в апреле покажет Близнецам, в каком направлении двигаться. Оно, как фонарь, высветит цели и мечты. Также это затмение очень хорошее для отношений - "как сладкий кондитерский крем склеит вас и вашу вторую половинку".

21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. Это удачное время для того, чтобы найти потерянное, созвониться со старыми друзьями, вернуться в то место, в котором вы давно не были.

Пока Меркурий ретроградный, не стоит начинать ничего нового и подписывать важные документы, посоветовала астролог.

Кроме того, в апреле Марс будет давать энергию. Этот ресурс лучше всего использовать для привлечения финансов.

"Будет очень здорово, если вы займётесь спортом, начнёте бегать, плавать, если начнете заявлять о себе. У вас будет много работы, есть риск того, что вы даже устанете. Но доход и прибыль будут", - рассказала Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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