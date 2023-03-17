Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласия

Астрологи составили гороскоп на апрель 2023 года и рассказали о том, что ждет всех представителей зодиакального круга.

Гороскоп на апрель 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам уже рассказали об астрологических планах на апрель и о том, к чему стоит быть готовым всем знакам зодиака.

Гороскоп на апрель – Овен

Юпитер в вашем знаке способствует вашему личному и материальному росту. Это заставляет вас хотеть добиться успеха или улучшить свое существование. Это укрепляет вашу естественную творческую силу и уверенность в себе. Юпитер подталкивает вас к действиям. Он предлагает вам новые возможности, которые соответствуют вашей личности, которая любит иметь несколько проектов в работе одновременно.

Гороскоп на апрель – Телец

Хотя переход Плутона в Водолей ставит вас в противоречие с современным обществом, ваше существование обретает смысл. Венера, Меркурий и Солнце в этом месяце проходят мимо вашего знака. Связанные с энергиями, исходящими от Рыб и Рака, они помогают вам вернуться в нужное русло. Ретроградный Меркурий с 22-го числа побуждает вас проявить интерес к проекту, который остался нерешенным. Это побуждает вас углублять свои мысли, чтобы вы могли достичь своих амбиций.

видео дня

Гороскоп на апрель – Близнецы

Энергии, исходящие от Овна, оживляют сектор ваших проектов и ваших дружеских отношений. Ваш ум восприимчив к новизне и переменам. Не делая этого специально, вы притягиваете к себе людей. Ваш образ жизни и целеустремленность мгновенно вызывают интерес. Вы будете успешны по всем фронтам! Поэтому у вас одновременно появляется тысяча и одна идея.

Гороскоп на апрель – Рак

Энергии, исходящие от Овна, все же еще активны. С Марсом, находящимся в вашем знаке, обостряются эмоциональные реакции окружающих и вас самих. Вы чувствуете себя подавленным, не понимая, почему. Чтобы не отставать, у вас есть поддержка энергий, которые циркулируют в Тельце. Они помогают сохранять спокойствие, когда давление поднимается на несколько ступеней. Они придают вам мужества и упорства, которые уберегают вас от принятия решений, основанных на неверных доводах.

Гороскоп на апрель – Лев

Юпитер в Овне продолжает расширять ваше поле деятельности. Он предлагает вам возможности, которые позволяют вам выразить свои таланты или свои знания. Если вы почувствуете, что стоите на месте, это чувство исчезнет. Счастливая звезда предлагает вам, если вы согласитесь, изменить ситуацию или сектор вашей жизни. Чтобы все это было сделано в наилучших условиях, вам придется бороться с энергиями, немного неприятными, которые исходят от Тельца.

Гороскоп на апрель – Дева

С Сатурном, установленным перед вашим знаком, вам придется согласиться, а также с его фантазиями. Это нужно для того, чтобы добиться успеха в маленьком деле, к тому же вы получаете поддержку энергий, исходящих от Тельца и Рака. Они подталкивают вас к экспериментам с различными решениями. Они побуждают вас использовать свои дары и прислушиваться к своей интуиции.

Гороскоп на апрель - Весы

За вашим начальником, супругом или коллегами будет трудно уследить. Некоторые будут отчаянно упрямы. Другие восстанут при первой же возможности. Ссоры и разногласия обострятся. Вы попали между молотом и наковальней! Увы, вы ничего не можете сделать, кроме как спокойно ждать, когда всё это пройдет. Между 12 и 30 числом вы можете рассчитывать на счастливые и позитивные импульсы Венеры в Близнецах.

Гороскоп на апрель – Скорпион

В этом месяце планеты в Тельце предвещают некоторые трудности в отношениях. Ваше окружение может быть упрямым по пустякам. Что касается вас, то вы можете показаться подозрительным по необоснованным причинам. Однако будьте уверены, ничего особенно плохого не следует опасаться, потому что вы получите пользу от мудрых и сострадательных притоков Сатурна и Марса. Эти энергии побуждают вас смотреть на вещи по-другому.

Гороскоп на апрель – Стрелец

Энергии Овна теряют свою интенсивность, но будьте уверены, Юпитер все еще там, и солнце освещает ваш путь до 20 числа. Они побуждают вас заниматься тем, чем вы увлечены, или использовать свои таланты. С другой стороны, диссонансы, исходящие от Рыб и Близнецов, замедляют темп. Они порождают противоречия, которые, если вы не будете осторожны, могут поставить под угрозу то, что вы делаете. В этом месяце, чтобы достичь своих целей, вы должны оставаться сосредоточенными.

Гороскоп на апрель– Козерог

Давление, которое исходит от Овна, начинает ослабевать, и счастье никогда не приходит в одиночку, вы получаете пользу от энергий, циркулирующих в Тельце. Рядом с Сатурном ваше настроение более примирительное. В этом месяце вами по-прежнему движут ваши амбиции, но более спокойно и упорядоченно. В течение этого месяца Меркурий поможет вам подвести итоги ваших желаний. Его ретроградность, с 22-го числа, побудит вас вернуться к проекту, который остался нерешенным.

Гороскоп на апрель – Водолей

Энергии, исходящие от Овна, начинают терять свою интенсивность. Почему? Потому что их заменили те, что от Тельца. В результате - атмосфера более спокойная и более склонная к реализму. Люди станут более требовательными, и их будет труднее убедить. В этом месяце ожидайте, что будет немного меньше легкости и больше проблем! Весь месяц вам придется договариваться с упрямством Меркурия в Тельце.

Гороскоп на апрель - Рыбы

Энергии, исходящие от Рыб и Тельца, провоцируют вас на конфликты. Они заставят продолжать выяснять отношения и налаживать их. Эти стабильные энергии оставляют для вас хорошие моменты в компании надежных людей. Именно эти люди - ваши лучшие союзники в достижении амбиций. Их предложения и их рассуждения приведут вас к принятию правильных решений. Для этого вы получаете правильный приток Марса в Раке, который побуждает вас сосредоточиться на том, что вам нравится и что вам подходит.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: