Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере

Весам светит "переворот" в сфере любви / flickr.com/darkishcloud

Самая насыщенная пятница, 9 июля и 27-28 лунный день, светит знаку Зодиака Весы. Весам гороскоп на 9 июля 2021 года спрогнозировал серьезные изменения в личной жизни – положительные или негативные.

Весы также могут стать жертвами соперников, говорится на supercook.ru.

В астропрогнозе отмечается, что ряду зодиакальных представителей в последний рабочий день этой недели нельзя заниматься магией.

Чего в пятницу ожидать земным знакам – это Телец (21.04 – 20.05), Дева (23.08 – 22.09) и Козерог (22.12 – 20.01)

Точный гороскоп на сегодня: Телец

Рассчитывайте на то, что день будет серьезным. Возможно духовное и нравственное преображение. Нельзя посвящать время магии – откажитесь от гаданий и колдовства. Если прибегните к магии – в вашу жизнь могут прийти злые и опасные силы.

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Вам пойдет на пользу пребывание возле воды. Можете сходить в баню или покупаться в ванне.

Гороскоп на 9 июля 2021 года – Дева

В сфере здоровья могу быть тяжелые ситуации, грозят опасности. Разум будет уступать эмоциям, из-за этого вы можете начать хуже себя чувствовать, возможны конфликтные ситуации.

Откажитесь от магии. Не стоит гадать или колдовать. Если прибегните к магии – в жизнь могу войти очень злые и опасные силы.

Можете побыть возле воды – это принесет пользу. В частности, можно посетить баню, бассейн или просто покупаться в ванне.

Гороскоп на 9 июля 2021 – Козерог

Вам грозят конфликты с людьми, которые не входят в ваше окружение. Вам не светит триумф в конфликтных ситуациях. На любовном фронте грозят неудачи.

Вам противопоказана магия – откажитесь от колдовства или гаданий. Если нарушите запрет – в жизнь могут войти злые и опасные силы.Читайте такжеГороскоп на новолуние в июле 2021 года для всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет

Чего в пятницу ожидать водным знакам – это Рак (22.06 – 22.07), Рыбы (19.02 – 20.03) и Скорпион (24.10 – 22.11)

Точный гороскоп на сегодня: Рак

Вы можете буквально очнуться. Можно взглянуть на происходящее с другой точки зрения. Не стоит рассчитывать на то, что проблемы в отношениях с теми, кто рядом, улетучатся. Не делайте какие-то шаги, основываясь на эмоциях и чувствах. Постарайтесь действовать взвешенно и осторожно.

Бесплатный гороскоп на сегодня – Рыбы

Можете рассчитывать на то, что ваш творческий и деловой потенциал будет возрастать. Вы можете оказаться в медитативном состоянии, вас может озарить. Можно не просто наблюдать за чем-то, а и стать творцом. Можно начать что-то строить или проводить массовые мероприятия.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Будьте готовы к тому, что пятница будет пассивной. Вы можете чувствовать себя усталыми и вялыми. Если нагрузки были чрезмерными – грозит измотанность. Стоит поменьше активничать в деловой сфере. Если не сбавите обороты – готовьтесь к серьезной болезни. Необходимо посвятить длительное время отдыху.

Чего в пятницу ожидать огненным знакам – это Стрелец (23.11 – 21.12), Овен (21.03 – 20.04) и Лев (23.07 – 22.08)

Реальный гороскоп на сегодня – Лев

В сфере здоровья грозят непростые ситуации, возможны опасности. Обстоятельства могут быть для вас невыгодными, грозит невезение.

Вы можете пропустить что-то, что вам покажется не слишком важным. Пропущенное обстоятельство в будущем может оказаться роковым.

Отношения с партнером могут разрушиться из-за обид и ссор.

Гороскоп на 9 июля 2021 года – Стрелец

Можно улучшиться в духовном или нравственном планах. Вы можете усвоить космическую энергию. Ваши эмоции могут быть сильнее рассудка. Не позволяйте делам опережать мысли. Если не хотите, чтобы в вашу жизнь вошли очень опасные и злые силы, – откажитесь от колдовства и гаданий.

Гороскоп на 9 июля 2021 – Овен

В сфере здоровья грозят тяжелые ситуации и опасности. Половая энергия может меняться. Будьте готовы к тому, что вы станете менее активны в сексуальной сфере. Отношения, которые у вас есть, могут разрушиться из-за ссор и обид.

Обстоятельства могут сложиться не в вашу пользу, возможна невезуха.

Взаимоотношения с теми, кто рядом, могут нормализоваться к вечернему времени. Близким людям нужны ваша нежность и забота.

Если хотите получить пользу – побудьте возле воды, сходите в бассейн или баню или покупайтесь в ванне.

Чего в пятницу ожидать воздушным знакам – это Весы (24.09 – 23.10), Водолей (21.01 – 18.02) и Близнецы (21.05 – 23.06)

Правдивый гороскоп на сегодня – Близнецы

Энергию космоса можно усвоить. Можно улучшиться в духовном и нравственном планах. В сфере здоровья возможны непростые ситуации, вам грозит опасность.

Рассудок будет слабее эмоций. Грозят конфликты, может ухудшиться самочувствие. Откажитесь от колдовства и гаданий.

Если нарушите запрет – в жизнь могут войти злые и очень опасные силы.

Стоит побыть возле воды, можете сходить в баню или искупаться в ванне.

Гороскоп на 9 июля 2021 года – Водолей

Уровень жизненных сил может поползти вверх. Можно поработать с кем-то или принять участие в совместных мероприятиях.

Если вам что-то советуют друзья – прислушивайтесь к их словам. Советы друзей могут быть уместными, правильными и точными.

Если внутренней энергии будет слишком много, вы можете быть категоричны и несдержанные. Из-за избытка энергии грозят конфликтные ситуации.

Гороскоп на 9 июля 2021 – Весы

Не ждите стабильности в денежных делах. Вы можете потратить больше, чем "капнуло" в бюджет. Вам грозят материальные потери.

Не стоит возлагать надежды на сделки, запланированные в будущем, они могут оказаться напрасными.

Читайте такжеНоволуние в июле 2021: точное время и лучшие занятияВы можете начать зависеть от того, в каком настроении находится ваш партнер. Будьте готовы к тому, что соперник может вам что-то устроить.

На любовном фронте может что-то серьезно измениться. Сон, который вам приснится, может предвещать будущее.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Эксперт сообщила Главреду, что перед новолунием (будет 10 июля – Ред.) может чувствоваться упадок сил, некая раздражительность и неудовлетворенность.

"Неплохой день для решения вопросов с недвижимостью. Отлично провести время с детьми или в женском кругу. Вероятны необычные эмоции и инсайты", – отметила собеседница.

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