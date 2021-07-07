Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы

Гороскоп на 8 июля советует Ракам побыть в одиночестве

8 июля 2021 года (28 лунный день) – в целом, не очень стабильный день. Для кого-то он будет вполне благоприятным, а нескольким знакам зодиака придется несладко. В частности, Овнов и Тельцов будут подстерегать опасности и сложности.

Водолеи могут по-новому посмотреть на партнера и влюбиться еще сильнее, говорит гороскоп на четверг. А у Дев и Скорпионов ухудшится самочувствие, передает supercook.ru.

Чего в четверг ожидать водным знакам – Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Точный гороскоп на завтра: Рак

Вам лучше провести день в одиночестве, поскольку вы будете подвержены постоянной смене настроения, что не способствует продуктивному общению.

Гороскоп на 8 июля 2021 года – Скорпион

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Непреодолимые препятствия помешают реализации планов. Возникнут противоречия между желаемым и возможным, что приведет к некоторой раздражительности. Причем испортится не только настроение – ухудшится еще и самочувствие.

Гороскоп на 8 июля 2021 – Рыбы

Вы сможете быть настоящим лидером и "гуру", объединить вокруг себя единомышленников.

День благоприятен для участия в конкурсах и соревнованиях.

В вас сегодня готовы влюбиться представители противоположного пола. Если это произойдет, то отношения будут долгими и серьезными.

Чего в четверг ожидать земным знакам – Козерогам (22.12 – 20.01), Тельцам (21.04 – 20.05) и Девам (23.08 – 22.09)

Гороскоп на завтра для Тельца

Опасный и тяжелый день. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика. Возможны ошибки, ссоры с близкими людьми, отравления или травмы.

Гороскоп на 8 июля 2021 года – Козерог

Напряженный день. Если у вас есть какие-то проблемы, то придется искать компромисс между желаниями и долгом. Звезды советуют не разговаривать на повышенных тонах с детьми. В целом, день несет негативные тенденции.

Гороскоп на 8 июля 2021 – Дева

Эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ищите баланс между личной жизнью и общественной деятельностью. В общении с детьми не пытайтесь утвердить свою правоту силой.

Чего в четверг ожидать воздушным знакам – Весам (24.09 – 23.10), Водолеям (21.01 – 18.02) и Близнецам (21.05 – 23.06)

Реальный гороскоп на завтра для Водолея

Любовь и гармония в семье. Нахлынет волна теплых чувств к партнеру. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные Водолеи могут строить радужные планы на будущее. И что самое приятное – эти планы удастся реализовать.

Гороскоп на 8 июля 2021 года – Весы

Звезды вам благоволят. Есть шанс осуществить самые смелые планы. Но все же страйтесь не принимать слишком кардинальных решений. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты.

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Гороскоп на 8 июля 2021 – Близнецы

Будьте аккуратны при работе с электроприборами. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.

Возможны ссоры с членами семьи. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития.

Чего в четверг ожидать огненным знакам – Стрельцам (23.11 – 21.12), Овнам (21.03 – 20.04) и Львам (23.07 – 22.08)

Гороскоп на завтра для Стрельца

Вы получите приятное известие или предложение, от которого не сможете отказаться. За масштабные дела стоит браться с осторожностью. Хотя день не лишен трудностей, вы достойно с ними справитесь. На помощь придут друзья.

Гороскоп на 8 июля 2021 года – Лев

Не проявляйте излишнюю деловую активность. Сократите контакты с начальством — это не самый лучший день, чтобы думать о карьере. В делах следует быть крайне осторожными и внимательными, особенно при работе с документами.

Гороскоп на 8 июля 2021 – Овен

День крайне неприятный. Готовьтесь к обманам и недоразумениям. Агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни.

Попытайтесь отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. Звезды советуют не вмешиваться в споры, потому что все они закончатся не в вашу пользу.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

8 июля не подойдёт для важных дел и начинаний. С утра вероятно отсутсвие понимания, много иллюзий или обмана, предупредила астролог.

"Хорошо заняться творчеством или формулировкой идей, пока на бумаге. Вечером Луна переходит в знак Рака. Хорошо это время провести с семьей или за решением домашних вопросов", - посоветовала эксперт.

Она предупредила, что напряжение Венеры и Урана придаст нестабильности партнёрским отношениям. Вероятны конфликты, разрывы, неожиданное поведение одного из партнёров.

Кроме того, 8 июля вероятны импульсивные траты денег. Звезды также не советуют осуществлять эксперименты со внешностью.

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