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Гороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дни

9 декабря 2021, 18:47

Предложение руки и сердца, карьерный взлет или воплощение задуманного - что год Тигра приготовил для Водолеев.

гороскоп 2022 водолей
Гороскоп на 2022 год Водолей / depositphotos.com/

В 2022 году год Тигра подарит представителям воздушного знака множество возможностей, которые помогут изменить жизнь в лучшую сторону. В профессиональных и любовных отношениях перемены могут быть просто-таки головокружительными.

О том, кому наступающий год принесет материальную стабильность, а кому посчастливится приумножить благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.

Гороскоп на 2022 год – Водолей

В 2022 году фокус внимания Водолеев будет смещен в сторону комфорта и улучшения жилищных условий. Не исключено, что вы инвестируете в недвижимость и станете обладателями квартиры или дома. Вы почувствуете желания обустраивать свое гнездышко. Возможно начнете ремонт или сделаете перестановку.

В профессиональной деятельности тоже можно рассчитывать на успех. Включайтесь в активную работу уже с самого начала года, применяйте полученные навыки и опыт. Проявляйте инициативу и начальство непременно оценит ваши старания. Не исключены и кардинальные перемены. Водолеи могут полностью сменить сферу деятельности и переключиться на дело в котором хоть и мало опыта, зато огромное желание достичь успехов.

В личной жизни Водолеев ждут приятные сюрпризы. Не исключено предложение руки и сердца или пополнение в семействе.

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Гороскоп на 2022 год – Водолей-женщина

В год Тигра женщина воздушного знака должна уже не мечтать, а активно воплощать в жизнь задуманное. Тем более, что удача на ее стороне. Главное правильно расставить цели и приоритеты и не отлынивать от работы.

В 2022 году Водолеи почувствуют вкус к свободе и в полной мере его смогут удовлетворить путешествия. Поездка весной может обернуться выгодными контрактами или новым интересным знакомством, которое перерастет в крепкие отношения.

В конце года женщины Водолеи будут в центре внимания. Не исключено предложение с выгодными условиями труда от влиятельных людей. Ваши друзья или родственники помогут завязать полезные знакомства.

Летом Водолеи могут пересмотреть свои взгляды на отношения, супружескую жизнь и романтические ухаживания. Это может привести к радикальным изменениям.

Гороскоп на 2022 год – Водолей мужчина

"Воздушные" мужчины – настоящие любимчики фортуны. Благодаря своей непробивной харизме, вам удастся достичь практически все задуманное и воплотить в жизнь смелые планы.

Весенний период будет удачным для установления деловых связей и контактов. Вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей, а ваши идеи заинтересуют партнеров.

Не исключены заманчивые предложения. Звезды советуют рассмотреть их, ведь одно из них может открыть невероятные перспективы.

Осень – благоприятный период для общения. Ваш круг контактов расширится и в нем появятся интересные люди.

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Финансовый гороскоп 2022 – Водолей

Чтобы добиться карьерных успехов и обеспечить себе финансовую стабильность Водолеям необходимо хорошенько поработать в первом полугодии. В этот период благоприятны будут как и поиск новой работы, так и подписание важных контрактов.

С февраля по май удача улыбнется и владельцам собственного бизнеса. Этот период, в который можно активно развивать свое дело. Вы можете существенно приумножить свои капиталы, особенно если рекламная кампания окажется удачной.

В 2022 году нужно грамотно планировать бюджет. Чтобы уменьшить расходы, нужно снизить количество импульсивных покупок и планировать расходы св соответствии с доходами и обязательными тратами.

Любовный гороскоп 2022 – Водолей

В год Тигра удача не отвернется от Водолеев и на любовном фронте. Если в феврале возможен тайный роман, то уже в марте шансы познакомится с человеком, который займет важное место в вашей жизни, увеличиваются.

В период с конца июня и до середины июля – отличное время для знакомств и свиданий. Романтические приключения принесут вам массу удовольствия.

В остальное время года знакомства могут закончиться мимолетными романами, без серьезного продолжения. В ноябре и декабре Водолеям стоит задуматься над ошибками в отношениях.

Лучшие дни для Водолеев в 2022 году

  • январь - 3, 17, 29.
  • февраль - 8, 13, 27.
  • март - 8, 18, 26.
  • апрель - 4, 9, 23.
  • май - 7, 20, 29.
  • июнь - 3, 16, 30.
  • июль - 7, 14, 28.
  • август - 6, 10, 25.
  • сентябрь - 15, 20, 25.
  • октябрь - 5, 17, 31.
  • ноябрь - 9, 23, 27.
  • декабрь - 6, 20, 25.

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