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Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможности

Влад Росс

Астролог

18 декабря 2021, 20:37

Успехи в карьере и провал в личной жизни - каким будем год Тигра для Водолеев - рассказал Влад Росс.

гороскоп 2022 водолей
Гороскоп на 2022 год Водолей / depositphotos.com/

После суперуспешного года Водолея в 2022-ом постигнет неудача. Одна из доминирующих планет цикла – Сатурн – является управителем Водолея и будет пребывать в его знаке. А Сатурн – это планета несчастья. При этом Юпитер, планета большого счастья, уйдет. Влияние Сатурна увеличится настолько, что Водолей сможет управлять временем – он сможет обуздать обстоятельства и снизить динамику событий, когда это потребуется.

Солнце, отвечающее за ограничение возможностей Водолея, также будет усиленно взаимным влиянием планетарных аспектов. В результате все окажется не так просто, как того хотелось бы.

В плане профессиональной деятельности 2022 год для Водолея будет продуктивным, ведь, как ни крути, Сатурн – это также планета карьеры. Да, Водолею будет жестко, трудно,будут препятствия, но карьера будет продвигаться.

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Если же Водолей будет сидеть на месте в 2022 году, то вряд ли для него что-либо изменится. Все то, что было начато Водолеем в 2021 году, следует продолжить и в 2022, не стоит уходить с намеченной колеи.

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За сферой межличностных отношений Водолею чаще придется наблюдать и анализировать ее, нежели действовать. Особых сложностей в этом не предвидится, но, чтобы достичь желаемого, придется прикладывать усилия и действовать необычными способами.

Период с января по середину апреля для Водолея будет спокойным – спокойнее, чем для большинства других знаков зодиака. Он смело может расслабиться в это время и уехать на отдых. Или же в это время Водолей может воспользоваться возможностью и занять доминирующую позицию в сфере профессиональной деятельности за счет того, что ему будет проще получить желаемое.

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Дальше Водолею следует ставить планку выше и ковать железо пока горячо. Если в это время в его окружении появятся обманщики, Водолей легко сможет вычислить их.

Звезды советуют в этот период быть мягче с близкими и с теми, кто жаждет внимания Водолея. Не стоит торопиться в начале года, принимая важные решения. Не стоит также особо советоваться с другими – Водолей сам прекрасно знает, что ему делать. В начале года все задачи придется решать самостоятельно – это несколько замедлит Водолея, но даст ему уникальный опыт и позволит в будущем избежать критических ошибок.

Со второй половины апреля и до середины июля Водолею придется смириться с некоторыми потерями. В это время нельзя вкладывать деньги в непроверенные проекты, хотя, возможно, они будут казаться заманчивыми – это будет заблуждение.

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Все, что в этот период окажется за бортом у Водолея, давно пора отпустить. Гороскоп рекомендует не уделять много времени подобным ситуациям. Ведь, во-первых, все и так нормализуется без усилий со стороны Водолея. А, во-вторых, последующие события года предоставят Водолею другие уникальные возможности.

Одинокие представители знака весной-летом будут счастливы, несмотря ни на что. В это время они смогут встретить свою судьбу.

У семейных Водолеев будет возможность получить позитивные эмоции в пределах их семейного очага. Для этого нужно оставаться собой и не стоять в стороне,если у вас на глазах начнет разгораться конфликт.

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Водолею в это время часто придется выступать в роли судьи, арбитра в обществе. Это очень большая ответственность, потому что иногда от слов Водолея будет зависеть целая цепь грядущих событий. Водолею, чтобы понять, насколько он прав в той или иной ситуации, достаточно будет попробовать посмотреть на себя со стороны.

Вторая половина лета и начало осени сменят кардинально приоритеты Водолея. Если первая половина года была сфокусирована на личности самого Водолея и его отношениях, то во втором полугодии потребуется максимум времени уделить работе и жизненным перспективам. В минуты отдыха Водолею стоит посвятить себя необычным занятиям, например, медитации, массажу, йоге.

Если у Водолея есть личный бизнес, ему стоит во втором полугодии постараться чаще вести переговоры, ведь его сильной стороной станет харизма и гибкость. Даже если раньше все было иначе, Водолей сумеет наработать в себе эти качества.

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Водолеям, работающим в организации или компании, звезды рекомендуют либо приложить максимум усилий для получения нового места, либо реализовать авантюру, которая давно томится в их мыслях и не дает покоя с 2021 года. Обстоятельства могут меняться, но вектор будет один, и, следуя ему, Водолей добьется желаемого.

Концептуальным моментом в это время для Водолея станет духовность. Возможно, Водолею просто не хватает веры в себя, в кого-то или во что-то, и ему представятся время и возможность, чтобы исправить это.

С середины октября до конца 2022 года Водолей будет точно знать, чего хочет. В этот период трудности не предвидятся – все будет непросто, но преодолимо. Водолею важно действовать, помогать другим, искать альтернативные возможности. Этот период наиболее удачен для бизнеса.

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В целом, в 2022 году Водолею не очень будет фартить в личном плане, но в карьере все будет замечательно. И конец года не так будет подходить для любви, как для налаживания отношений с родственниками и планирования важных семейных мероприятий.

В конце года любое решение Водолея будет иметь значительные последствия, и это нужно учитывать. В целом, к завершению годичного цикла все процессы в жизни Водолея стабилизируются, но не все будут значимыми. В этом и будет заключаться миссия Водолея на данном этапе – отделить зерна от плевел, значимое от незначимого. Если Водолей открыт новому и понимает ценность чужих усилий, это не станет проблемой для него.

2022 год для большинства Водолеев завершится исключительно положительно. Плохой старт, зато прекрасный финиш года.

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Влад Росс Водолей гороскоп 2022
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