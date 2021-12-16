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Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуации

Влад Росс

Астролог

16 декабря 2021, 20:37

К чему стоит приготовиться Весам в 2022 году расскажет астролог Влад Росс.

гороскоп 2022 весы
Гороскоп на 2022 год Весы / depositphotos.com/

Гороскоп для Весов на 2022 год – весьма негативный, спорный, с минимумом положительных моментов. Это будет обусловлено тем, что Марс, ограничивающий возможности этого знака зодиака, усилит свои позиции.

Однако и Сатурн – активатор Весов – тоже получит усиление энергетики за счет сложившейся астрологической обстановки в Водолее. Это приведет к тому, что в жизни Весов будут проявляться разнонаправленные векторы – будут среди них и положительные, но больше все-таки отрицательных.

Несмотря на то, что характеристика этого годичного цикла в большей мере негативная, Весов из штормящего моря событий будет вывозить парус и правильное направление ветра.

В сфере профессиональной деятельности у Весов все сложится весьма интересно. Будет происходить настолько много событий и возможностей, что Весы чисто физически не смогут поучаствовать во всем, что будет вокруг них. Будет множество предложений, но Весы могут выбрать наихудшее из них. Потому представителям этого знака следует быть максимально избирательными.

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Впрочем, ничего страшного в этом нет. Правильная расстановка приоритетов и стратегия станет залогом успеха Весов, даже несмотря на то, что год не особо удачен для них.

Если Весам будет казаться, что вокруг них все спокойно, значит, они что-то делают неправильно. Как решить проблему – подскажут близкие и друзья. Однако Весам не стоит полностью полагаться на чье бы то ни было мнение.

Период с начала года и до конца марта поможет Весам оказаться в нужном месте в нужное время. Потому благоприятными будут путешествия в это время.

Если у Весов есть свой бизнес, им следует приложить максимум усилий – в дальнейшем окупится каждая капля пота. Если же представители знака работают в компании, то им следует быть внимательными, но не подозрительными.

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Период с апреля по июль для Весов обещает быть спокойнее, чем начало года, но расслабляться будет рано. Весам нужно будет продолжать идти вперед, а, сталкиваясь с преградами, обходить их. Сила Весов будет заключаться в возможности идти по любому пути и все равно добиваться желаемого результата. Вопрос о том, сколько сил потратить, будет полностью зависеть от самих Весов – ведь важна будет именно дорога, а не финал этого года.

С августа по октябрь 2022 года Весы будут пребывать в подвешенном состоянии. Все будет сложно, и напряжение будет повышенным. В это время возможно увольнение и сложные ситуации в семье. Наибольшего внимания потребуют вопросы приземленного характера.

Если Весы заняты личным бизнесом, им стоит в этот период смотреть на ситуацию как можно шире. Наилучшим решением для них может стать прямолинейность во всем и со всеми. Весам, работающим в компании или организации, звезды советуют стать максимально активными осенью-2022.

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Заключительный этап 2022 года для Весов будет наиболее сбалансированным, а по динамике совпадет с началом 2023 года. Их подхватит ураган событий, и на этот раз Весы будут знать, где верное направление. В это время могут произойти масштабные события, способные изменить судьбу Весов и их окружения.

В сфере профессиональной деятельности в конце ноября-декабре следует попытаться отойти от шаблонов и посмотреть на ситуацию с разных ракурсов. В финансовом плане не стоит скупиться, но все равно следует избегать нецелесообразных трат. Что же касается сферы личных отношений, то она сама подтолкнет к нужным выводам, и последнее слово будет за Весами.

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Весы Влад Росс гороскоп 2022
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