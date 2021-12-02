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Гороскоп на 2022 год для Тельца: повышение зарплаты, судьбоносное решение и лучшие дни

2 декабря 2021, 17:37

Какие кардинальные перемены ждут Тельцов в 2022 году.

Гороскоп 2022 Телец
Гороскоп на 2022 год Телец / ua.depositphotos.com

Представителям земной стихии в 2022 году следует подготовиться к тому, что не все будет доставаться на блюдечке с золотой каемочкой, для того, чтобы достичь успеха, нужно хорошенько поработать. Впрочем, награда за упорный труд не заставить себя ждать.

О том, что Новый год 2022 приготовил знакам зодиака в плане финансов и кому посчастливиться укрепить материальное благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.

Гороскоп 2022 для Тельца

Все самые важные события для Тельцов произойдут в первые шесть месяцев 2022 года. Ваша деловая активность в феврале принесет свои плоды уже в летний период. В феврале представители знака будут настолько загружены работой, что времени на другие сферы жизни будет катастрофически не хватать. Любовь и романтические отношения отойдут на второй план. Звезды советуют в таком напряженном графике не забывать о балансе работа-отдых, чтобы не выгореть и не заработать нервное истощение и постоянный стресс.

Гороскоп 2022 – Телец-женщина

2022 год для представительниц земного знака окажется временем кардинальных перемен в личной жизни. Вы можете встретить человека, с которым заходите связать свою судьбу. Чтобы достичь гармонии и взаимопонимания с партнером необходимо умерить свое упрямство и научиться идти на компромиссы.

Период с января по март – идеальный для романтических путешествий с возлюбленным. Вторая половина года отлично подходит для замужества. Судьбоносные решения женщины-Тельцы могут принять в мае или ноябре.

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Февраль станет самым успешным месяцем в плане карьерного роста. Вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки и добиться повышения.

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Гороскоп на 2022 год – Телец-мужчина

В первые шесть месяцев 2022 года перед мужчинами Тельцам открываются реальнее перспективы карьерного роста. Повышения по службе можно добиться, проявив упорство и трудолюбие. Запаситесь терпением, начальство обязательно оценит ваши труды и это отразится не только на ваших профессиональных достижениях, но и на размере заработной платы. До средины июня нужно с осторожностью относиться к заманчивым предложениям, которые обещают невероятную выгоду.

В 2022 году у Тельцов появляются возможности кардинально изменить свою жизнь: сменить работу, сферу деятельности или официально оформить отношения. Решиться на подобное будет непросто, но Тигр обязательно одарит удачей смелых и динамичных.

Во второй половине года можно сбавить обороты и больше времени посвятить отдыху. Благоприятными будут как небольшие поездки, так и путешествия.

Финансовый гороскоп на 2022 год – Телец

В первом полугодии у Тельцов есть все шансы укрепить свое материальное положение. Важно помнить, что идти на риск стоит только если тщательно обдумали все за и против. Ваше стремление к обогащению может сыграть злую шутку и привести к серьезным убыткам. Не исключено, что вам придется одалживать деньги или оформлять кредиты.

Уже со второй половины июня и до конца решать финансовые вопросы будет легче. Это время, когда благоприятно отказываться от прежних финансовых привычек и пробовать новые виды заработка.

Любовный гороскоп на 2022 год – Телец

В начале года весь фокус внимания Тельцов будет смещен на профессиональную деятельность. Однако в марте мужчины Тельцы могут встретить человека, к которому воспылают чувствами. Но эти отношения вскоре принесут разочарование. Во второй половине года представители знака почувствуют желание серьезных отношений. В начале осени и до конца октября представители знака стихии Земли могут рассчитывать на интересные знакомства, а вот уже с 25 октября может стать ребром вопрос официального оформления отношений.

Наилучшие дни для Тельцов в 2022 году по месяцам

январь - 2, 11, 25.

февраль - 7, 21, 26.

март - 6, 11, 25.

апрель - 3, 7, 22.

май - 4, 19, 27.

июнь - 1, 15, 24.

июль - 6, 13, 21.

август - 4, 9, 17.

сентябрь - 5, 4, 28.

октябрь - 2, 4, 28.

ноябрь - 7, 11, 26.

декабрь - 5, 18, 23.

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Телец гороскоп 2022
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