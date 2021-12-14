Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизни

Гороскоп на 2022 год Телец /depositphotos.com/

Для Тельца 2022 год будет ни холодным, ни жарким. Этот год вряд ли будет спокойнее предыдущего, но, без сомнения, он будет перспективнее. Это будет связано с тем, что Луна усилится положением Сатурна и Юпитера и не займет антагонистическую позицию по отношению к Тельцу, как это часто бывает.

В таком положении потенциал Луны как активатора возрастет, а это значит, что в сфере личных отношений представители этого знака смогут достичь больше, чем планировали. Эмоции не будут мешать Тельцу даже в случае ошибочной оценки.

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В середине года все сферы жизни Тельца будут сбалансированы, а в остальные периоды одна из сфер будет явно превалировать над другими. Задача Тельца в такой ситуации будет состоять в том, чтобы правильно распределять усилия.

Период с начала года по март включительно будет нестабильным. Главная сложность будет заключаться в том, чтобы понять, кто является союзником, а кто ставит палки в колеса.

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С середины весны до середины лета 2022 года представители знака будут себя чувствовать более уверенно, и это будет расцветом возможностей Тельца. Это время будет резко контрастировать с началом года. Несмотря на то, что по-прежнему придется подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, будут появляться новые возможности. Однако теперь у Тельца будет и опыт, и понимание закономерностей, на основании которых происходят события вокруг него.

Одинокие представители знака могут попытаться кардинально изменить свою жизнь, но вряд ли это удастся. В свою очередь, семейные Тельцы получат больше, чем хотели, и им всего-навсего придется пересмотреть какие-то свои приоритеты.

В карьере все будет стабильно. Если Телец в начале года правильно определил свою стратегию, его позиция укрепится уже в середине года.

Вторая половина лета и начало осени 2022 года даст Тельцу то, чего он давно хотел.

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В заключительный период года, осенью и зимой, Тельца ждет череда небольших, но значительных событий. Вполне возможно, что Телец успеет отреагировать на все. В сфере личных отношений не будет ошибочного варианта, а в профессиональной деятельности Телец сможет сделать больше, чем ожидал.

Финансовых сложностей также не предвидится. Совет Тельцу один – не скупитесь! Тельцу стоит вкладывать деньги в недвижимость, а также делать крупные покупки в конце года.

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