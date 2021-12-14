Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизни

Какой будет 2022 год для Тельцов и на какие сюрпризы можно рассчитывать знаку земной стихии.
Для Тельца 2022 год будет ни холодным, ни жарким. Этот год вряд ли будет спокойнее предыдущего, но, без сомнения, он будет перспективнее. Это будет связано с тем, что Луна усилится положением Сатурна и Юпитера и не займет антагонистическую позицию по отношению к Тельцу, как это часто бывает.
В таком положении потенциал Луны как активатора возрастет, а это значит, что в сфере личных отношений представители этого знака смогут достичь больше, чем планировали. Эмоции не будут мешать Тельцу даже в случае ошибочной оценки.
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В середине года все сферы жизни Тельца будут сбалансированы, а в остальные периоды одна из сфер будет явно превалировать над другими. Задача Тельца в такой ситуации будет состоять в том, чтобы правильно распределять усилия.
Период с начала года по март включительно будет нестабильным. Главная сложность будет заключаться в том, чтобы понять, кто является союзником, а кто ставит палки в колеса.
С середины весны до середины лета 2022 года представители знака будут себя чувствовать более уверенно, и это будет расцветом возможностей Тельца. Это время будет резко контрастировать с началом года. Несмотря на то, что по-прежнему придется подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, будут появляться новые возможности. Однако теперь у Тельца будет и опыт, и понимание закономерностей, на основании которых происходят события вокруг него.
Одинокие представители знака могут попытаться кардинально изменить свою жизнь, но вряд ли это удастся. В свою очередь, семейные Тельцы получат больше, чем хотели, и им всего-навсего придется пересмотреть какие-то свои приоритеты.
В карьере все будет стабильно. Если Телец в начале года правильно определил свою стратегию, его позиция укрепится уже в середине года.
Вторая половина лета и начало осени 2022 года даст Тельцу то, чего он давно хотел.
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В заключительный период года, осенью и зимой, Тельца ждет череда небольших, но значительных событий. Вполне возможно, что Телец успеет отреагировать на все. В сфере личных отношений не будет ошибочного варианта, а в профессиональной деятельности Телец сможет сделать больше, чем ожидал.
Финансовых сложностей также не предвидится. Совет Тельцу один – не скупитесь! Тельцу стоит вкладывать деньги в недвижимость, а также делать крупные покупки в конце года.
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