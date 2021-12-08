Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дни

Финансовые потрясения, переезд в другую страну или судьбоносная встреча - что приготовил Стрельцам год Тигра.
Огненные Стрельцы – люди активные и динамичные. Повелитель2022 года – Черный Водяной Тигр возьмет их под протекцию и обеспечит процветание в профессиональной деятельности и делах любовных.
О том, кому из знаков посчастливится укрепить финансовое положение, а кому придется затянуть пояс, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.
Гороскоп на 2022 для Стрельца
В 2022 году Стрельцам необходимо избавиться от всего, что угнетает их состояние и мешает реализации. Пришло время разорвать старые контакты и распрощаться с людьми, которые тянут вас вниз. Возможно, некоторым, придется учиться брать на себя ответственность, чтобы стать независимыми от других людей.
Успехов в карьере можно достичь, если не откладывать выполнение обязанностей в долгий ящик. Выгодный контракт или успешная дальняя командировка могут принести вам высокую должность. Появится шанс обнаружить всех недругов и конкурентов и оставить их позади.
В год Тигра звезды предсказывают Стрельцам переезд. Причем это может не ограничиться просто сменой адреса проживания в пределах города. Не исключено, что вы поменяете место жительства на другой город или страну.
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Гороскоп на 2022 год – Стрелец-женщина
В наступающем году женщины Стрельцы пересмотрят свои взгляды на жизнь, что может привести к кардинальной смене интересов и образа жизни. Вы сможете правильно расставить приоритеты и много внимания уделять укреплению отношений с близкими людьми.
Весной 2022 года в жизни женщин может появиться человек со схожим мировоззрением с которым возможны крепкие отношения, не лишенные страсти и чувственности. Этот союз привнесет в вашу жизнь яркие эмоции и искренние чувства.
В год Тигра необходимо сделать акцент на саморазвитии и образовании. Кроме того, активное общение с людьми позволит завести полезные знакомства. Ваши достижения с июля по декабрь сыграют немаловажную роль в развитии вашей карьеры и укреплении социального статуса.
Гороскоп на 2022 год – Стрелец-мужчина
Мужчинам-Стрельцам 2022 год будет преподносить не всегда приятные сюрпризы. Однако если пройти все испытания судьбы с достоинством, можно рассчитывать на то, что обстоятельства сыграют и в вашу пользу.
В первые шесть месяцев, чтобы обеспечить финансовую стабильность, необходимо хорошенько потрудиться. Кроме того, в этот период повышается вероятность конфликтов с коллегами.
Второе полугодие принесет Стрельцам стремление к смене деятельности. Вы с энтузиазмом возьметесь за реализацию этого плана, и шансы достичь успеха будут высоки.
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Финансовый гороскоп на 2022 год – Стрелец
Для того, чтобы добиться высоких результатов в профессиональной сфере Стрельцам необходимо работать с большим упорством и целеустремленностью.
В весенний период представителям знака стихии Огня необходимо проявить максимальную инициативу. Предлагайте идеи, они найдут отклик руководства. Летом и осенью звезды советуют сбавить обороты и уменьшить амбиции.
Финансовую стабильность могут обеспечить зарубежные командировки. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Это принесет вам большую прибыль. Однако не спешите тратить деньги. В декабре вам предстоит крупная покупка.
Любовный гороскоп на 2022 год – Стрелец
2022 год открывает женщинам Стрельцам неплохие перспективы удачного замужества. Уже с начала года отбоя от поклонников не будет, возможно, среди них есть тот человек, с которым вы свяжете свою судьбу.
Свободным Стрельцам необходимо проявлять инициативу и быть активными. Не стоит сидеть дома, чаще общайтесь и заводите знакомства. У вас будет много романтических приключений, которые не будут иметь длительного продолжения.
С конца весны по октябрь возможна судьбоносная встреча или возобновление отношений с дорогим человеком из прошлого.
Наилучшие дни для Стрельцов в 2022 году
- январь - 5, 12, 25.
- февраль - 2, 11, 21.
- март - 1, 10, 28.
- апрель - 7, 18, 25.
- май - 6, 14, 24.
- июнь - 11, 18, 27.
- июль - 9, 22, 28.
- август - 5, 17, 19.
- сентябрь - 2, 20, 25.
- октябрь - 8, 14, 23.
- ноябрь - 5, 19, 29.
- декабрь - 4, 12, 17.
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