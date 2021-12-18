Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встреча

Гороскоп на 2022 год Стрелец / depositphotos.com/

Стрельца ждет замечательный, успешный и супер-классный год. В 2022 году Стрельцу будет сопутствовать удача, особенно в карьере и финансовых делах. Меркурий, обычно ослабляющий позиции этого знака зодиака, будет усилен Юпитером, управителем Стрельца.

В результате в руках Стрельца сконцентрируется гораздо больше финансовых возможностей, чем раньше, потому смело можно планировать расширение бизнеса. Важно, что при этом для Стрельца не будет никаких ограничений.

Пристальное внимание этому знаку следует обратить на сферу личных отношений: из-за неблагоприятного положения Луны возможны неконтролируемые вспышки эмоций, причем и у самого Стрельца, и у людей из его окружения.

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Учитывая общую характеристику года Тигра, Стрельцу можно избрать любую тактику, хитрить или проявлять благородство, искать обходные пути или заручаться поддержкой союзников – так или иначе 2022 год обещает массу значимых событий. А поскольку Стрелец в этом будет не одинок, намечается серьезная конкуренция. Впрочем, тех, кто будет двигаться в одном направлении со Стрельцом и будет разделять его ценности, тоже будет достаточно в его окружении.

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Период с начала января и до середины апреля 2022 года для Стрельца будет интересен тем, что он окажется одним из немногих знаков, всецело понимающих суть происходящего. В сфере профессиональной деятельности это позволит предвосхитить многие спорные ситуации и подготовиться к переменам, которые для других станут неожиданностью.

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С другой стороны, в этот период Стрельцу не стоит играть в доброго самаритянина. Покровитель периода хотя и тяготеет к благородству, но не терпит проявлений слабости. Именно поэтому помогать другим следует только в том случае, если Стрелец безоговорочно уверен в своей позиции.

Вторая половина апреля-июль для Стрельца обещают быть спокойнее, но лучше не спешить расслабляться. На первый план в это время выйдут финансовые вопросы, а связанные с ними процессы достигнут пиковых значений обогащения. Рисковать в этот период не следует, а вот прагматично заниматься финансами абсолютно благоприятно. В основе решений должен лежать подробный просчет ситуации. Заранее следует продумать несколько стратегий и не бояться "менять коней на переправе".

В сфере личных отношений у Стрельца все будет не очень стабильно, но вряд ли его это напряжет.

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С конца лета и по октябрь Стрельцу придется окончательно определиться с приоритетами, иначе обстоятельства перестанут складываться в его пользу. Звезды рекомендуют уделить внимание здоровью и ни в коем случае не перерабатывать.

В сфере личных отношений все наконец стабилизируется. Важно постараться не ходить вокруг да около, впрочем, действовать напрямик совсем необязательно.

В сфере трудовой деятельности стоит уделить внимание финансам и ни в коем случае не делать то, чего бы не сделали оппоненты. Как минимум, ни в коем случае не стоит рисковать, особенно играя на чужом поле. За границу в это время не стоит ездить.

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В период с ноября и до конца 2022 года у большинства людей из окружения Стрельца сложится благоприятное впечатление о нем. Возможны очень хорошие ситуации личного плана, особенно удача будет благоволить одиноким Стрельцам – в поездках и путешествиях они могут встретить свою судьбу. Семейным Стрельцам не стоит останавливаться на достигнутом – они могут добиться новых высот в реализации собственных желаний. Если они действительно чего-то захотят, их никто не остановит.

В карьере в конце года все будет зависеть исключительно от самого Стрельца. Единственной верной стратегии не будет. Если Стрелец занимает руководящую должность или владеет бизнесом, ему следует чаше обращать внимание на мелочи. Остальным Стрельцам звезды рекомендуют повышать квалификацию и требовать от начальства повышения зарплаты, а также перспектив развития.

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