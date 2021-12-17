Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбы

Гороскоп на 2022 год Скорпион / depositphotos.com/

2022 год для Скорпиона станет сбалансированным периодом жизни. Хотя, впрочем, в большей мере это будет позитивный период, нежели негативный. Год будет отмечен удачными стечениями обстоятельств и мелкими заботами, которые будут постоянно отвлекать внимание.

Сатурн и Юпитер – главные покровители года – практически не окажут негативного влияния на этот знак зодиака, поэтому Скорпиону всегда придется полагаться на собственные силы. Это – не минус. Наоборот, такая ситуация предоставит Скорпиону больше свободы и возможностей, и все будет зависеть исключительно от него самого.

С другой стороны, положение Марса, управителя Скорпиона, будет таково, что преимущество в конфликтных ситуациях будет у врагов этого знака. Скорпион точно будет знать, кто прав, но доказать это окружающим будет не всегда легко.

Из-за влияния Луны, отвечающей за проблемы и страхи этого знака, эмоциональные вспышки Скорпиона в 2022 году часто будут деструктивными, поэтому могут рушиться отношения с родственниками, детьми и супругами. Поэтому важно держать себя в руках, но без фанатизма, не переигрывать. Риск далеко не всегда будет оправдан.

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Период с начала 2022 года и по апрель позволит Скорпиону перейти на новый уровень понимания окружающего мира. Несмотря на высокую динамику, это время станет достаточно созерцательным. Скорпиону не стоит сопротивляться, если вдруг возникнет желание побыть в одиночестве и заняться каким-то медитативным делом, которым раньше не доводилось заниматься.

Период конца весны-начала лета для Скорпиона будет особенно ярким, эмоциональным и любвеобильным. В это время Скорпион может найти любовь и счастье своей жизни. Но при этом важно контролировать себя, поскольку события будут развиваться очень бурно, и Скорпион может слишком войти в азарт и проиграть все свое состояние. Обязательно нужно сублимировать свою кипучую энергию.

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Одиноким Скорпионам звезды советуют чаще выбираться из дома, поскольку именно в это время они могут встретить свое счастье, секс, любовь, страсть, которые всегда так нужны представителям этого знака.

Август-октябрь для Скорпиона почти не будут отличаться от предыдущего этапа, но некоторые обстоятельства изменятся. Например, Скорпиону придется чаще сдерживать себя. Насколько это будет получаться – будет зависеть только от личных качеств, внешние факторы здесь не помогут.

Если у Скорпиона есть свое дело, то в это время нужно его продолжать, двигаясь по ранее намеченному курсу. Тем представителям знака, у которых нет своего бизнеса, звезды советуют смотреть на мир шире – возможно, они давно что-то упускают, а потому их деятельность развивается сама по себе, без особого удовольствия и рвения представителей знака.

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В конфликтных ситуациях Скорпион будет впереди своих оппонентов, но это не означает, что любую задачу следует низводить до прямого столкновения. В отдельные моменты эта тактика будет продуктивной, но не всегда.

Заключительный этап года, ноябрь-декабрь, для Скорпиона будет непредсказуемым. Все будет зависеть от решений, которые принимались раньше в течение года.

Если одинокие Скорпионы до этого времени не сменили свой статус, то в конце года Тигра они едва ли смогут чего-то добиться в этой сфере. Если будет упущено звездное лето, то в конце года будет нечего ловить. Хотя есть вероятность, что новогодняя ночь сделает подарок, и что-то все-таки изменится к лучшему.

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Семейным Скорпионам в конце года будет проще, поскольку у них будут не только конкретные цели, но и очевидные методы их достижения.

В профессиональной деятельности под конец года можно рассчитывать на приятные неожиданности, но они должны восприниматься лишь как бонусы. Вообще, основа успеха Скорпиона в 2022 году – грамотное распределение финансовых потоков и способность в каждый момент времени отдавать все внимание своему делу.

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