УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбы

17 декабря 2021, 06:27

Влад Росс рассказал, чего ожидать Скорпионам в новом 2022 году.

гороскоп 2022 скорпион
Гороскоп на 2022 год Скорпион / depositphotos.com/

2022 год для Скорпиона станет сбалансированным периодом жизни. Хотя, впрочем, в большей мере это будет позитивный период, нежели негативный. Год будет отмечен удачными стечениями обстоятельств и мелкими заботами, которые будут постоянно отвлекать внимание.

Сатурн и Юпитер – главные покровители года – практически не окажут негативного влияния на этот знак зодиака, поэтому Скорпиону всегда придется полагаться на собственные силы. Это – не минус. Наоборот, такая ситуация предоставит Скорпиону больше свободы и возможностей, и все будет зависеть исключительно от него самого.

С другой стороны, положение Марса, управителя Скорпиона, будет таково, что преимущество в конфликтных ситуациях будет у врагов этого знака. Скорпион точно будет знать, кто прав, но доказать это окружающим будет не всегда легко.

Из-за влияния Луны, отвечающей за проблемы и страхи этого знака, эмоциональные вспышки Скорпиона в 2022 году часто будут деструктивными, поэтому могут рушиться отношения с родственниками, детьми и супругами. Поэтому важно держать себя в руках, но без фанатизма, не переигрывать. Риск далеко не всегда будет оправдан.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желаний

Реклама

Период с начала 2022 года и по апрель позволит Скорпиону перейти на новый уровень понимания окружающего мира. Несмотря на высокую динамику, это время станет достаточно созерцательным. Скорпиону не стоит сопротивляться, если вдруг возникнет желание побыть в одиночестве и заняться каким-то медитативным делом, которым раньше не доводилось заниматься.

Период конца весны-начала лета для Скорпиона будет особенно ярким, эмоциональным и любвеобильным. В это время Скорпион может найти любовь и счастье своей жизни. Но при этом важно контролировать себя, поскольку события будут развиваться очень бурно, и Скорпион может слишком войти в азарт и проиграть все свое состояние. Обязательно нужно сублимировать свою кипучую энергию.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизни

Одиноким Скорпионам звезды советуют чаще выбираться из дома, поскольку именно в это время они могут встретить свое счастье, секс, любовь, страсть, которые всегда так нужны представителям этого знака.

Август-октябрь для Скорпиона почти не будут отличаться от предыдущего этапа, но некоторые обстоятельства изменятся. Например, Скорпиону придется чаще сдерживать себя. Насколько это будет получаться – будет зависеть только от личных качеств, внешние факторы здесь не помогут.

Если у Скорпиона есть свое дело, то в это время нужно его продолжать, двигаясь по ранее намеченному курсу. Тем представителям знака, у которых нет своего бизнеса, звезды советуют смотреть на мир шире – возможно, они давно что-то упускают, а потому их деятельность развивается сама по себе, без особого удовольствия и рвения представителей знака.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуации

В конфликтных ситуациях Скорпион будет впереди своих оппонентов, но это не означает, что любую задачу следует низводить до прямого столкновения. В отдельные моменты эта тактика будет продуктивной, но не всегда.

Заключительный этап года, ноябрь-декабрь, для Скорпиона будет непредсказуемым. Все будет зависеть от решений, которые принимались раньше в течение года.

Если одинокие Скорпионы до этого времени не сменили свой статус, то в конце года Тигра они едва ли смогут чего-то добиться в этой сфере. Если будет упущено звездное лето, то в конце года будет нечего ловить. Хотя есть вероятность, что новогодняя ночь сделает подарок, и что-то все-таки изменится к лучшему.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Девы: судьбоносные события, шанс на любовь и выгодные возможности

Семейным Скорпионам в конце года будет проще, поскольку у них будут не только конкретные цели, но и очевидные методы их достижения.

В профессиональной деятельности под конец года можно рассчитывать на приятные неожиданности, но они должны восприниматься лишь как бонусы. Вообще, основа успеха Скорпиона в 2022 году – грамотное распределение финансовых потоков и способность в каждый момент времени отдавать все внимание своему делу.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
Влад Росс Скорпион гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыГороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные перемены Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаЧто будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ невролога Украинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый годУкраинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый год Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутСамые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минут Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаРетроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

Реклама
05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

04:20

Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

03:23

Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

03:18

Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

02:26

Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

01:23

Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курсВидео

01:11

Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напитокВидео

00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовВидео

00:12

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

16 декабря, четверг
23:58

Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаунВидео

23:28

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

Реклама
23:16

В Нафтогазе озвучили условие повышение цены на "голубое топливо"Видео

22:44

Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РоссииВидео

22:44

Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

22:32

Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеВидео

22:02

Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

21:47

В Украине резко изменится погода и ударит морозВидео

21:45

В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года: онлайн-трансляцияВидео

21:28

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияВидео

21:17

Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатитьВидео

20:53

Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробностиВидео

20:38

Я теперь не верю в систему. Точнее, в её существованиемнение

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииВидео

20:26

Обнаружен новый опасный симптом ОмикронаВидео

20:11

Рада приняла антитабачный закон: где теперь нельзя курить электронные сигаретыВидео

20:02

Предновогодние акции: как в супермаркетах обманывают покупателей

19:47

Киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь

19:44

Решение суда в Ростове – явка РФ с повинной: в МИД сделали заявление о российских войсках на ДонбассеВидео

19:37

Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача

19:34

Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГАВидео

19:30

В Украине не будет военкоматовВидео

Реклама
19:17

Украинцы могут стать донороми после смерти при помощи "Дія": Рада упростила процедуру трансплантацииВидео

19:17

Гороскоп на завтра 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

19:15

Топ-4 самых прибыльных направления в IT - анализ LC Work

19:11

Прожиточный минимум 2022: когда ждать повышенияВидео

18:59

Танцы на пилоне и старые песни о главном - подробности нового выпуска шоу Женский Квартал

18:57

С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся ценыВидео

18:53

В Карпатах обнаружили загадочного жителя: выходит только по ночам

18:50

Какие продукты запрещено ставить на новогодний стол 2022: диетолог дала совет украинцамВидео

18:40

Роман Цимбалюк. Запад должен поклясться кровью о невступлении Украины в НАТОВидеоблоги

18:28

Европарламент призвал приготовиться к введению жестких санкций против России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять