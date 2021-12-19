Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные перемены

Гороскоп на 2022 год Рыбы / depositphotos.com/

Рыбы станут самым счастливым знаком зодиака в 2022 году. Это будет прекрасный год для них, особенно в самом начале и в самом конце. Гороскоп сулит Рыбам ряд судьбоносных событий, каждое из которых может кардинально изменить их жизнь.

Юпитер, управляющий знаком Рыб, занимает в этом цикле доминирующую позицию на небесной ленте зодиака, у представителей этого знака появится возможность существенно влиять на происходящее, причем прикладывая для этого минимальные усилия. На ловца и зверь бежит – это будет про Рыб.

Венера, активатор Рыб, сохранит стабильное положение, что исключит негативные процессы в сфере личных отношений и позволит объективно оценивать происходящее.

Меркурий, являющиеся источником проблем и страхов Рыб, не будет переживать в этом цикле значительных метаморфоз,однако с финансами представителям знака следует быть осторожными, особенно в начале года.

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Звезды рекомендуют Рыбам реже доверять людям, разве что близкому родственнику, кому они на 100% верят. При этом практически не будет моментов, когда Рыбы смогут решить проблему исключительно при помощи денег – ставку следует делать на свою искренность и внутренние качества. Несмотря на то, что переговоры будут проходить в этом году более напряженно, чем обычно, некоторых побед Рыбы смогут достичь лишь в открытом противостоянии.

Период с января по апрель будет важен для карьеры Рыб. Даже если у них не возникало мысли что-то менять в своей жизни и в профессии, они все равно увидят новые возможности и смогут ими воспользоваться. Для некоторых людей из окружения Рыб это станет неожиданностью.

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Если речь идет о союзниках, то с ними Рыбам следует быть прямолинейными, что неестественно для Рыб – они же все время "на дне". Однако, даже будучи прямолинейными, не стоит раскрывать всех своих планов, лучше всегда оставаться загадкой.

В свою очередь, с оппонентами следует быть непримиримыми, испытывая в отношении этих людей лишь уважение и желание быть лучше, чем они. Рыбам ни в коем случае нельзя пренебрегать своими обязанностями, но смотреть на ситуацию нужно шире, дальше и глубже, чем обычно. В год Тигра потенциал Рыб будет просто неограничен. Сейчас им сложно даже себе представить, какие перед ними открываются возможности.

В личных отношениях Рыбам важно просто оставаться собой. В какие-то моменты людям рядом с Рыбами может потребоваться помощь. Несмотря на то, что этот знак привычен к жертвам и самопожертвованию, в этом году торопиться помогать не стоит. Также следует учитывать, что некоторые идеи, которые Рыбы уже готовы воплотить в жизнь, на самом деле могут оказаться ошибочными.

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С апреля и до конца июня Рыбы будут правы абсолютно во всем. Если же кому-то будет казаться, что Рыбы не правы, то пусть смотрят пункт первый – Рыбы всегда правы. Вот только мнение Рыб будет не всегда учтено. Потому Рыбам будет важно донести свою позицию до каждого и сделать так, чтобы их слова запомнились.

Это прекрасное время для того, чтобы усилить красноречие и заняться ораторским искусством. Впрочем, Рыбам не стоит вмешиваться, если другие категорически против. В этом случае лучше занять конформистскую позицию и заняться своими делами, оставив жизнь других людей на их собственное усмотрение. Через некоторое время окружающие все равно признают, что Рыбы были правы. Такая стратегия поможет Рыбам завоевать сильнейший авторитет, которого не было никогда за последние лет 12, и тогда жизнь представителей знака круто изменится к лучшему.

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Одиноким Рыбам в это время стоит чаще смотреть вглубь себя. Семейные Рыбы смогут действовать свободнее, потому что в семье все будет более-менее стабильно.

В сфере профессиональной деятельности следует придерживаться ранее определенной стратегии, но не перекрывать себе путь к новому. Рыбам всегда стоит держать наготове альтернативу и быть готовыми действовать.

С июня по октябрь 2022 года Рыбы получат максимально сбалансированное время, когда все сферы жизни будут уравновешены. Хорошее время для отдыха, релаксации, косметологии, пластической хирургии. В начале осени Рыбам стоит обратить внимание на свое самочувствие и заняться своим здоровьем, например, поехать на воды.

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К чему бы в это время ни стремились Рыбы, какие бы цели не ставили перед собой, они смогут подобрать ключи от всех замков, поэтому все двери будут открыты перед ними.

Заключительная часть 2022 года станет для Рыб нетривиальным периодом. Здесь число судьбоносных событий минимизируется, часто придется действовать не по намеченному плану, однако в этом не будет ничего плохого. Рыбам стоит стараться действовать правильно и не говорить ничего лишнего, и этого будет достаточно, чтобы они могли ориентироваться в происходящем и не ошибаться.

Период интересен тем, что в профессиональной деятельности возможны уникальные ситуации.Но многое будет зависеть от действий в предыдущие месяцы.

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В целом, финал 2022 года будет удачен для всех знаков зодиака, но Рыбы будут доминировать, потому что Юпитер, планета большого счастья, вернется их знак. Почувствуется это не сразу, поэтому звезды рекомендуют действовать взвешенно и осторожно, особенно в сфере личных отношений, где тоже появятся новые, ранее неучтенные факторы. Если Рыбам предложат сыграть в незнакомую игру, стоит соглашаться, но не делать крупных ставок. Обстоятельства будут на стороне Рыб, что бы они ни решили.

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