Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых заграницей и исполнение желаний

Гороскоп на 2022 год Рак / depositphotos.com/

Для Рака 2022 год будет нейтральным. Год Тигра обещает быть ярким, но во многом непредсказуемым. Чтобы справиться с непредвиденными ситуациями и добиться поставленных целей, придется приложить усилия, поскольку Луна, активатор знака Рака, не всегда будет прикрывать тыл.

Негатив Марса, который будет отвечать за проблемы и страхи, в 2022 году может усилиться. В итоге, этот знак окажется одним из немногих, кому в этом годичном цикле придется полагаться в большей степени на интуицию.

Тот факт, что Рак принадлежит к стихии воды, пойдет на пользу ему, но не его планам. Поэтому проекты в этом году могут быть обманчивыми, изменчивыми и непредсказуемыми.

Период с начала 2022 года вплоть до середины апреля будет характеризоваться резкими перестановками. Никто не будет давить на Рака – главным мотиватором будет выступать он сам. Для кого-то из представителей знака это покажется плюсом, для кого-то – минусом. Главное– как именно поступит Рак в ситуации, к которой он не был готов.

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Семейным представителям знака Рака в начале года предстоит принять радикальное решение, которое какие-то пути откроет, а какие-то, наоборот, закроет.

Вторая половина весны и начало лета обещают людям, рожденным под знаком Рака, некоторый отдых и расслабление. Потому в этот период неплохо будет отправиться на отдых, на море в Египет или на воды в Закарпатье.

Многие знаки в этот период могут сбавить обороты своей активности, и Рак не будет выделяться на их фоне. Что делать – решать только самому Раку, ему стоит больше полагаться на себя (для этого будут и возможности, и ресурсы).

Во второй половине весны и в начале лета Раку стоит заняться собой, на пользу пойдут медитация и силовые нагрузки. Это отличное время, чтобы пойти в спортзал, заняться фитнесом.

С августа по октябрь 2022 года в жизни Рака все изменится. Главная сложность для него будет заключаться в том, что некоторые ситуации потребуют от него быстрого принятия решений, а времени для размышлений не окажется. Поэтому Раку следует просто действовать – время с конца лета будет играть на его стороне.

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Ноябрь и декабрь для Рака будут относительно спокойными, но не все аспекты своей жизни он сможет контролировать. С этим нужно смириться и постараться извлечь выгоду.

Многие одинокие представители этого знака зодиака в данный период раз и навсегда решат для себя несколько важных вопросов. А у семейных Раков получится добиваться того, о чем они давно и не мечтали.

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