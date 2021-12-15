УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых заграницей и исполнение желаний

Влад Росс

Астролог

15 декабря 2021, 17:31

Влад Росс рассказал, что изменится в жизни Раков в 2022 году.

Гороскоп 2022 рак
Гороскоп на 2022 год Рак / depositphotos.com/

Для Рака 2022 год будет нейтральным. Год Тигра обещает быть ярким, но во многом непредсказуемым. Чтобы справиться с непредвиденными ситуациями и добиться поставленных целей, придется приложить усилия, поскольку Луна, активатор знака Рака, не всегда будет прикрывать тыл.

Негатив Марса, который будет отвечать за проблемы и страхи, в 2022 году может усилиться. В итоге, этот знак окажется одним из немногих, кому в этом годичном цикле придется полагаться в большей степени на интуицию.

Тот факт, что Рак принадлежит к стихии воды, пойдет на пользу ему, но не его планам. Поэтому проекты в этом году могут быть обманчивыми, изменчивыми и непредсказуемыми.

Период с начала 2022 года вплоть до середины апреля будет характеризоваться резкими перестановками. Никто не будет давить на Рака – главным мотиватором будет выступать он сам. Для кого-то из представителей знака это покажется плюсом, для кого-то – минусом. Главное– как именно поступит Рак в ситуации, к которой он не был готов.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастье

Реклама

Семейным представителям знака Рака в начале года предстоит принять радикальное решение, которое какие-то пути откроет, а какие-то, наоборот, закроет.

Вторая половина весны и начало лета обещают людям, рожденным под знаком Рака, некоторый отдых и расслабление. Потому в этот период неплохо будет отправиться на отдых, на море в Египет или на воды в Закарпатье.

Многие знаки в этот период могут сбавить обороты своей активности, и Рак не будет выделяться на их фоне. Что делать – решать только самому Раку, ему стоит больше полагаться на себя (для этого будут и возможности, и ресурсы).

Во второй половине весны и в начале лета Раку стоит заняться собой, на пользу пойдут медитация и силовые нагрузки. Это отличное время, чтобы пойти в спортзал, заняться фитнесом.

С августа по октябрь 2022 года в жизни Рака все изменится. Главная сложность для него будет заключаться в том, что некоторые ситуации потребуют от него быстрого принятия решений, а времени для размышлений не окажется. Поэтому Раку следует просто действовать – время с конца лета будет играть на его стороне.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизни

Ноябрь и декабрь для Рака будут относительно спокойными, но не все аспекты своей жизни он сможет контролировать. С этим нужно смириться и постараться извлечь выгоду.

Многие одинокие представители этого знака зодиака в данный период раз и навсегда решат для себя несколько важных вопросов. А у семейных Раков получится добиваться того, о чем они давно и не мечтали.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
Рак Влад Росс гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниЛунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыГороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные перемены Украинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый годУкраинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый год Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парикаТравести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВ Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого Николая
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

Реклама
18:04

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых заграницей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:36

Украину атакует циклон Matteo и резко похолодаетВидео

16:26

В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

Реклама
15:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

14:02

Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутВидео

13:57

Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатамВидео

13:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

13:28

"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусорВидео

13:15

В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

13:00

Гороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

12:53

Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

12:52

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:51

200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаВидео

12:44

Замглавы ОП Шурма рассказал, как Украине удалось избежать энергетического кризиса

12:39

От пса, которого хозяйка привязала в Киеве в парке и уехала за границу, отказалась новая семья

12:38

"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

12:32

"Большая стройка" реконструировала самый большой крытый бассейн в Донецкой области

12:01

Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенкаВидео

Реклама
11:42

"Агрессия будет стоить России дорого": в ЕС заявили, что готовы ужесточить антироссийские санкцииВидео

11:34

Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

11:26

Законопроект по Донбассу и Крыму, против которого Запад и РФ: Украина не намерена отзывать документ

11:19

Как распознать некачественное куриное филе: советы экспертов

11:17

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

11:07

Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаВидео

10:48

"Омикроном" и "Дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражениеВидео

10:10

Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25%

09:57

Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиковВидео

09:43

Эффективные против "Омикрона": таблетки от коронавируса защищают на 90%, заявили в PfizerВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять