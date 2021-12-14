Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможности

Гороскоп на 2022 год Овен / depositphotos.com/

Овен будет главным счастливчиком 2022 года благодаря тому, что в середине года Юпитер – планета большого счастья – расположится в этом знаке зодиака. В 2022-ом Овен сможет добиться поставленных целей во всех сферах.

Однако некоторые планы придется пересмотреть – это будет естественная необходимость, обусловленная тем, что Овен будет узнавать новые неожиданные факты. Преимуществом Овна будет то, что он будет узнавать о новых обстоятельствах первым, а, значит, первым сможет и скорректировать свои планы. Это не будет гарантировать победу в конфликтах либо конкурентной борьбе, но станет явным преимуществом Овна.

Зима и весна 2022 года, когда Юпитер будет в Рыбах, станут для Овна непростым периодом, но дальше, с наступлением лета, все будет хорошо.

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В начале года Овну лучше упустить какую-то возможность, нежели сделать шаг в неизвестность, особенно зимой. Тем более, Овен все равно ничего не упустит: любая проблема будет иметь массу решений, но не все из них он сумеет разглядеть. То ли Овен призовет на помощь друзей, то ли призовет тех, кто что меньше всего заинтересован в его победе, не важно – он всегда выберет верную стратегию и в работе, и в семейном кругу, поскольку сами обстоятельства будут подталкивать его к наиболее правильному шагу.

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С конца весны, когда Юпитер войдет в знак Овна, и до середины лета представители этого знака зодиака откроют в себе новые таланты. В это время Овна ждет успех в бизнесе, процветание, открытие новых дел. Кооперация в это время пойдет на пользу, но не является обязательным или единственно верным решением.

Затруднения могут возникнуть из-за высокой эмоциональности, так как Луна будет не на стороне Овна. Потому следует стараться контролировать себя, особенно в ситуациях, когда рабочие планы не будут реализовываться так, как хотелось бы.

С середины лета до конца сентября 2022 года у Овна практически не будет проблем ни с чем – ни с деньгами, ни с эмоциями. Трудности напрочь уйдут из жизни Овна на это время – во всем будет счастье и успех.

С октября 2022 года по февраль 2023-го хаос чаще начнет вторгаться в жизнь Овна. Это не станет проблемой, но упорядочивание обстоятельств потребует времени. Отчасти это связано с тем, что покровителем следующего цикла будет Кролик, а Тигр, очевидно, не уступит без боя, и его влияние будет доминирующим. Это означает, что Овну придется менять тактику в личных вопросах – в конце года ему придется пойти на некоторые уступки, которые, впрочем, принесут немало незабываемых эмоций.

В бизнесе и финансах в это время будет все не так однозначно. Но ближе к концу 2022 года Овен увидит, что он сумел пройти по намеченному пути, а, кроме того, для него откроются возможности, которые ранее были закрыты.

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В целом, 2022 год для Овна будет весьма успешен. Ему хватит и таланта, и мужества, чтобы сделать самый важный первый шаг в направлении собственной реализации летом 2022-го, а далее все будет получаться.

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