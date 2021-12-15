Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастье

Гороскоп на 2022 год Лев / depositphotos.com/

Льву в 2022 году будет ни холодно, ни жарко. Год Тигра обещает стать для Льва относительно спокойными периодом, хотя вокруг все будут суетиться в нескончаемой череде событий. Все дело в том, что Солнце – управитель Льва – из-за сложившейся астрологической ситуации исключит свое влияние на жизнь подконтрольного знака. Потому в новом году Лев не очень-то будет находится на солнечной стороне жизни.

А еще больше на этот процесс повлияет Сатурн, традиционно отвечающий за проблемы и страхи Льва: эта планета будет в оппозиции ко Льву – в Водолее. В результате Лев сможет комплексно пересмотреть свое прошлое и сделать важные выводы, которые позволят посредством несложных действий значительно изменить свое настоящее и будущее.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможности

Начало 2022 года, с января по март, будет важным для Льва в сфере личных отношений. Готовьтесь к тому, что все тайное станет явным. Львам, которые не привыкли юлить, нечего бояться, но остальным придется принимать соответствующие меры. Этот период потребует от Льва напряжения и сил, однако усилия окупятся с лихвой.

Одинокие представители этого знака зодиака с большой вероятностью смогут изменить свой статус и обрести шанс на настоящее счастье.

Реклама

Период с апреля по июль предоставит Льву возможность не просто догнать остальных, но и превзойти их. Так что вторая половина весны до середины лета станет звездным часом для этого знака. Звезды будут давать большие перспективы развития. В целом, период будет значительно отличаться от начала года своими положительными свойствами. Однако выложиться придется по полной, чтобы добиться приятных перемен.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых заграницей и исполнение желаний

Период с августа по сентябрь 2022 года будет более стабильным. В бархатный сезон в сентябре стоит отправиться на море и отдохнуть, ведь все равно в это время бизнес не будет развиваться так стремительно, как бы того хотелось.

Гороскоп советует в любой непонятной ситуации маневрировать. Лев может быть уверен, что безвыходных ситуаций не будет. Не стоит пытаться в сфере профессиональной деятельности ухватить самый большой кусок – не донесете. Льву понадобится нечто большее, нежели прямолинейный напор и уверенность в своих силах.

Заключительная часть 2022 года станет для Льва временем подведения итогов. Этот период окажется самым динамичным за весь годичный цикл. В плане финансов нужно постараться хотя бы осенью избежать лишних трат. Также нужно позволить всему складываться естественным образом.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствовать

Львам, которые не состоят в отношениях, не стоит пытаться моделировать ход событий. А семейным Львам, наоборот, в конце года Тигра нужно продумать каждую мелочь, чтобы быть готовыми ко всему.

Львам, которые занимают руководящие должности, звезды советуют ничего не пускать на самотек и лично контролировать происходящий процесс, иначе их могут подсидеть. Потенциал Льва в 2022 году будет намного больше, чем кажется ему самому, и Тигр поможет его раскрыть.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.