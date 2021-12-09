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Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дни

9 декабря 2021, 15:37

Карьерные взлеты, переезд или интересное знакомство - что приготовил 2022 представителям земного знака.

Гороскоп 2022 козерог
Гороскоп на 2022 год Козерог / depositphotos.com/

Представителям знака стихии Земли год Тигра припас несколько головокружительных изменений. Они могут коснуться, как и личной жизни, так и профессиональных достижений. Некоторые перемены будут связаны с детьми – взрослые дети начнут новую жизнь, или же вам стоит приготовиться к пополнению.

О том, какие месяцы будут наиболее удачными для отношений, и когда можно встретить свою вторую половинку, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра.

Гороскоп на 2022 год – Козерог

2022 – год Тигра может стать для Козерогов двойственным. Все будет зависеть от того, как представители земного знака будут себя проявлять. Активны, целеустремленным и решительным людям, которые не привыкли сидеть сложа руки Черный Водяной Тигр подарит стремительный карьерный рывок, укрепление материального положения и счастливые отношения. Тем, кто привык уповать на судьбу и плыть по течению, не стоит особо рассчитывать на удачу. Ваша пассивность может отвернуть расположение большой полосатой кошки.

В наступающем году звезды рекомендуют иногда сбавлять бешеные обороты и полноценно отдыхать. Так вы сможете быстрее восстановить силы и энергию. Посещайте развлекательные мероприятия и заводите интересные знакомства.

В любовной сфере Козероги также не будут оставаться в тени. Ваши привлекательность и обаяние помогут привлечь в жизнь новых поклонников. Романтических приключений будет хоть отбавляй.

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Гороскоп на 2022 год – Козерог-женщина

В 2022 году женщинам земного знака придется научиться грамотно распределять время между работой и отдыхом, не забывая про личную жизнь.

Наиболее важным периодом для Козерогов станет весна 2022 года. В этот период могут начаться кардинальные перемены и вы будете активным участником. Спрятаться в укромном месте и переждать эту бурю не получиться. А вот ваши решительность, смелость и самоотверженность очень пригодятся.

Финансовое положение потребует особого внимания весной. Женщинам нужно научиться рационально распоряжаться бюджетом и жить по средствам, не влезая в долги и кредиты. Укрепление материального благосостояния можно ожидать к концу лета.

Гороскоп на 2022 год – Козерог-мужчина

В наступающем году для мужчин земного знака будет чрезвычайно важно не только добиться успеха, но и получить позитивную оценку своих действий от окружающих. Вам хватит энергии и запала, чтобы воплотить в жизнь задуманное.

В самом начале года, а также в апреле и июне будьте предельно внимательными со словами и действиями. Любое неосторожное движение может нанести серьезный урон вашей репутации и по впечатлению, которое вы производите на окружающих.

В летний и осенний период, в принятии сложных вопросов можно доверять интуиции. Ваш внутренний голос подскажет правильный путь. В это время высока вероятность продвижения по службе.

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Финансовый гороскоп 2022 – Козерог

В самом начале года стоит умерить амбиции и не стремиться получитьь желаемое любыми средствами. До марта лучше лишний раз не попадаться на глаза руководству и не выступать с новыми идеями.

Уже с апреля Козерогам удастся заключить выгодные сделки и подписать контракты. Получиться заручиться поддержкой влиятельных людей и повысить автортет в глазах коллег.

Финансовое положение будет радовать стабильностью. Улучшение материального благосостояния стоит ожидать ближе к средине осени.

Любовный гороскоп 2022 – Козерог

Январь не самое лучшее время, чтобы заводить серьезные отношения, однако мимолетные романы, наполненные чувственной страстью, могут добавить в жизни ярких красок.

В конце февраля звезды сулят Козерогам неожиданное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в серьезный роман и закончиться свадьбой. А уже следующий такой благоприятный период выпадает на декабрь.

В мае начинается благоприятное время для укрепления семейных отношений. Не исключен переезд на новое место жительства. Летний отдых на море или даче укрепит отношения. Проблемы будут решаться с легкостью.

Наилучшие дни для Козерогов в 2022 году

январь - 6, 11, 25.

февраль - 2, 17, 25.

март - 2, 11, 29.

апрель - 3, 12, 25.

май - 4, 18, 24.

июнь - 6, 18, 28.

июль - 3, 25, 30.

август - 1, 12, 25.

сентябрь - 11, 21, 23.

октябрь - 2, 15, 20.

ноябрь - 3, 17, 30.

декабрь - 1, 15, 28.

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Козерог гороскоп 2022
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