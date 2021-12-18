Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад перемен

Гороскоп на 2022 год Козерог / depositphotos.com/

2022 год для Козерога будет весьма благоприятным. Год Тигра обещает этому знаку максимально яркий и непоследовательный жизненный период. На стороне Козерога будут Сатурн, его традиционный управитель, и Юпитер, который обычно отвечает за проблемы и страхи этого знака зодиака. Марс, активатор Козерога, будет нейтрализован сложившейся астрологической обстановкой, а позиция Луны ощутимо усилится. В результате 2022 год для Козерога будет эмоциональным и очень приятным.

В этот год Козерогу придется принимать кардинально важные решения. Однако сил для решения любого рода вопросов у него будет предостаточно. При этом Козерог сможет помогать другим, что зачтется ему в будущем.

Отдыхать времени не будет – будет работа, работа и еще раз работа. Будет просто море планов, проектов и очень бурная деятельность. На работе возможны любые перестановки. Период хорош и для того, чтобы открыть собственное дело.

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В сфере личных отношений Козерог тоже смело сможет принимать судьбоносные решения, и звезды помогут в осуществлении планов. Главное для Козерога – оставаться собой и не позволять другим влиять на него больше, чем необходимо.

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Период с начала года до середины апреля станет для Козерога самым непростым за весь год. Многие решения Козерога в это время столкнутся с противодействием со стороны самых разных сил. Ему придется часто менять свои планы, но не под влиянием обстоятельств, а потому что он сам так решит и захочет. Частыми будут ситуации, которые можно охарактеризовать словами классика – "горе от ума".

В период с середины апреля и до середины июля у Козерога наметятся принципиально новые тенденции. В это время по-прежнему не стоит ожидать покоя, но теперь эмоции станут играть решающую роль в сфере профессиональной деятельности.

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Козерогу предстоит показать себя не просто с лучшей стороны, но и раскрыть собственные слабости. При каких обстоятельствах это произойдет – звезды пока не говорят. Можете расценивать это как испытание: чтобы пройти его с честью, нужно руководствоваться принципами справедливости и благородства.

С середины лета и до середины осени 2022 года в жизни Козерога наметится еще один каскад перемен. Ни одна ситуация не будет очевидной, но лишь сначала. Как только Козерог решит разобраться с каким-то делом, особенно касающимся карьеры, все мгновенно встанет на свои места. Звезды советуют не распылять усилия, а фокусироваться на конкретных задачах.

Одинокие представители этого знака зодиака поступят правильно, если пойдут ва-банк, но риск должен быть оправдан. Тогда возможна удачи в любви.

У семейных Козерогов наметился перелом в отношениях, и только сильные чувства смогут разрешить ситуацию. Это вряд ли будет сложно, но поволноваться придется. Зато неповторимые эмоции обеспечены.

Период с середины октября и до конца декабря для Козерога будет чуть менее динамичным, но расслабляться не стоит, поскольку грядут важные события, в каждом из которых Козерог примет участие, выпячивая свое эго. В карьере многие процессы начнут стабилизироваться, и Козерог будет точно знать, что его ждет впереди. А это – уже половина дела.

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В сфере личных отношений в этот период возможны неожиданности, но они не станут проблемой – наоборот, предоставят пищу для размышлений. Козерог сможет поступать так, как посчитает нужным. Советы со стороны вряд ли будут объективными.

2022 год закончится для Козерога позитивно. Но до конца года Козерогу придется трудиться в полную силу и не давать себе послаблений.В этом случае в финале его будет ждать награда, которую гарантируют звезды.

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