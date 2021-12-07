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Гороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дни

7 декабря 2021, 16:37

Карьерный взлет, судьбоносная встреча или финансовые затруднения - что приготовил 2022 год Девам.

Гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год для Девы / depositphotos.com/

2022 год сулит Девам глобальные перемены. И прежде всего, они будут внутренними и повлияют на ваше мировоззрение и взгляды на жизнь. В год Тигра поменяется отношение к деньгам, а на первый план выйдут отношения с окружающими.

О том, кому из знаков в наступающем году повезет укрепить материальное благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.

Гороскоп на 2022 год для Девы

В первой половине года фокус внимания Дев будет смещен на работу. Уже в начале года представителям знака может выпасть выгодная возможность сменить место работы. Обязанностей на новой должности прибавится, однако материальное вознаграждение придет несколько позже.

Благоприятный год для повышения квалификации и начала обучения. Любое саморазвитие принесет свои плоды. Полученные знания станут полезными в будущем.

Ваши карьерные позиции будут укрепляться с головокружительной скоростью, а вот в личной жизни не все будет происходить так стремительно. Ваша постоянная занятость может спровоцировать недовольство близких людей. Уже осенью появится шанс укрепить отношения с партнером или сыграть свадьбу.

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Не исключено, что 2022 год будет наполнен поездками и путешествиями. Они будут не только деловыми, но и развлекательными. В них можно завести новые знакомства и получить массу полезной информации и ярких впечатлений.

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Гороскоп на 2022 год – Дева-женщина

Новый год 2022 станет для Дев периодом, когда они смогут распрощаться с устаревшими убеждениями и открыться для новых впечатлений. С таким мировоззрением станет легче побороть страхи и комплексы и, заглянув вглубь себя, раскрыть новые грани. Также усилится творческое начало – наступает идеальное время, чтобы проявить свои таланты.

В зимний период лучше всего распрощаться с изжившими себя связями и отношениями. Настало время поговорить по душам и разобраться в каком направлении двигаться с партнером. Хорошо простить старые обиды и помириться с дорогими людьми.

Представительницам знака стихии Земли стоит ожидать повышенного внимания поклонников уже в марте. В этот период увеличиваются шансы встретить свою вторую половинку и построить серьезные отношения. В апреле из-за постоянной занятости в отношениях может возникнуть напряженная обстановка, важно уметь найти баланс.

В самом начале года нужно включить режим экономии. Звезды предупреждают, что непредвиденные крупные траты могут настичь вас в конце весны. Финансовое подспорье будет как нельзя кстати.

Гороскоп на 2022 год – Дева-мужчина

Черный Водяной Тигр предвещает мужчинам знака земли успех в профессиональной деятельности. Благодаря поддержке родственников и близких друзей вы сможете укрепить позиции в обществе и повысить авторитет.

Ваши высокие навыки коммуникации и инициативность позволит привлечь новых деловых партнеров. Их заинтересуют ваши нетривиальные идеи, и возможно, долгосрочное выгодное сотрудничество. Успехи в профессиональной деятельности будут отмечены повышением по службе и ростом финансовой стабильности.

Вопросы финансов могут занимать все ваше внимание уже с начала осени. Звезды советуют не транжирить деньги, а вкладывать в долгосрочные проекты, которые будут приносить стабильный доход.

В личной жизни у мужчин Дев будет спокойно. Времени на любовные отношения будет мало. Но для тех, кто имеет пару 2022 год – идеальное время для серьезных шагов: официального оформления отношений или переезда к второй половинке.

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Финансовый гороскоп Дева 2022 год

В 2022 году Девы с головой уйдут в работу. Моментальных результатов вашей деятельности ожидать не стоит. Стоит запастись терпением и тогда награда за труды может превзойти все ожидания.

Начало года – прекрасное время для смены работы или рода деятельности. Звезды советуют обратить внимание на нетрадиционную медицину, рекламу или косметологию.

Большое влияние на созвездие Девы в 2022 году будет оказывать Плутон. Это может побудить представителей знака заняться поиском хобби, которое станет приносить дополнительный доход.

В первые месяцы лета и осени стоит остерегаться серьезных финансовых потерь и убытков. Все крупные покупки нужно отложить до начала зимы.

Любовный гороскоп 2022 – Дева

Поклонников у Дев в 2022 году будет более чем достаточно, однако все ваше внимание будет сконцентрировано на работе. Личная жизнь представителей знака уходит на второй план.

Несмотря на плотный график звезды советуют Девам не пропустить судьбоносную встречу с человеком, который займет важное место в вашем сердце. Повнимательнее присмотритесь к человеку, который может нарушить ваши деловые планы.

В жизни женщин Дев важное событие в личной жизни может произойти в марте, мужчинам стоит рассчитывать на октябрь. И сразу же снимайте розовые очки – реалистичный взгляд на потенциального партнера поможет избежать горьких разочарований.

Лучшие дни для Дев в 2022 году

  • январь - 6, 13, 24.
  • февраль - 2, 7, 16.
  • март - 5, 14, 28.
  • апрель - 3, 26, 30.
  • май - 1, 12, 28.
  • июнь - 4, 9, 17.
  • июль - 19, 23, 25.
  • август - 6, 10, 16.
  • сентябрь - 2, 11, 25.
  • октябрь - 13, 17, 31.
  • ноябрь - 4, 14, 18.
  • декабрь - 8, 12, 22.
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Дева гороскоп 2022
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