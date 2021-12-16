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Гороскоп на 2022 год для Девы: судьбоносные события, шанс на любовь и выгодные возможности

Влад Росс

Астролог

16 декабря 2021, 05:47

Представителям знака стихии Земли предстоит пережить непростой год, наполненный неожиданными событиями.

гороскоп 2022 дева
Гороскоп на 2022 год Дева / depositphotos.com/

Для Девы 2022 год пройдет под большим жирным минусом. Гороскоп на этот год предсказывает Деве целый ряд судьбоносных событий. В этот период жизни ей предстоит доказать себе и окружающим, чего на самом деле стоят ее цели, и почему Дева готова идти к ним, несмотря ни на что. Если решимость внезапно подведет, придется ждать следующего удобного случая.

Юпитер, обычно ослабляющий позиции Девы, сменит приоритеты, но Венера, ответственная за проблемы и страхи знака, сохранит традиционное влияние. Это значит, что основные риски будут связаны со сферой отношений и моментами наивысшего проявления эмоций. Поэтому неизбежны ссоры и даже разводы.

Период с начала 2022 года до середины апреля будет для Девы крайне непредсказуемым. В сфере личных отношений нужно стараться просчитать ситуацию наперед и держать все под контролем. В это время у Девы вряд ли получится попробовать что-то нужное. Меркурий, выступающий одновременно управителем и активатором этого знака зодиака, хоть и не будет занимать сильные позиции, но все же поможет разобраться с мелкими финансовыми вопросами.

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В период с середины весны до середины лета 2022 года люди, рожденные под знаком Девы, смогут наилучшим образом воспользоваться всеми доступными возможностями. Это – звездный час Девы в новом году. Перед Девой будут открыты несколько путей, и она сумеет выбрать наилучший. Стоит прислушиваться и к своему сердцу, и к своему разуму. На первый взгляд это будет казаться невозможным, но, когда Дева непосредственно столкнется с ситуацией, все сразу станет понятно.

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Этот период важен для свободных от отношений Дев, не состоящих в браке. В это время будет возможность исправить любую ситуацию и найти личное счастье. Это будет уникальный шанс, чтобы найти свою любовь.

С начала августа и до конца октября 2022 года представителям этого знака зодиака будет непросто понять новые правила игры, потому что многое может измениться. С другой стороны, никто не будет настаивать на том, чтобы Дева решала поставленные задачи здесь и сейчас. Возможно, будет рациональнее отложить дело на потом, не отступать, действовать изобретательно и, если нужно, скрытно.

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На работе не стоит просвещать в свои планы всех подряд – иначе Деву могут подсидеть. В какой-то момент Дева откроет в себе неожиданные стремления, или в ней пробудятся уникальные, но до сих пор незаметные качества. Всеми новыми возможностями нужно будет пользоваться сразу.

Также не стоит Деве равняться на тех, в чьих мотивах она сомневается. Но если она сама для кого-то становится эталоном в каком-то деле, значит, в конце года у нее все может получиться.

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Влад Росс Дева гороскоп 2022
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