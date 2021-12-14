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Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные перемены

Влад Росс

Астролог

14 декабря 2021, 20:37

Какие неожиданные повороты судьбы ждут представителей воздушного знака в 2022 году.

гороскоп 2022 близнецы
Гороскоп на 2022 год Близнецы / depositphotos.com/

Для Близнецов 2022 год будет не ахти, пройдет под знаком минус. Близнецов ждет не самый простой жизненный этап – Тигр не особо будет их жаловать. Но все трудности Близнецы все-таки сумеют преодолеть. Результаты приложенных усилий превзойдут все ожидания, если представители знака займутся своим профессиональным мастерством. Неплохо будет для Близнецов в новом году сменить профессию.

В 2022 году представителям знака часто придется действовать не в своей манере, но это откроет их новые таланты и позволит иначе взглянуть на свою жизнь. В каком-то смысле это будет период смены приоритетов. Именно Близнецам важно быть внимательными в год Тигра.

Период с начала 2022 года и до середины весны поможет Близнецам определиться со своими желаниями. Одинокие представители этого знака зодиака наконец поймут, что делали не так, а у семейных получится нормализовать отношения.

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В профессиональной деятельности Близнецов ожидаются важные интересные события. Стоит приготовиться к тому, что все не будет ясно с первого взгляда, а некоторые моменты так и останутся покрытыми завесой тайн.

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Период с середины апреля до середины июля 2022 года для Близнецов будет более спокойным, как и для большинства знаков зодиака. Тем не менее, в отдельные моменты от Близнецов потребуется нечто большее, чем созерцание и следование плану. Возможно, план придется изменить, что заставит Близнецов поволноваться.

С точки зрения эмоций, период обещает быть незабываемым. Вообще, сфера личных отношений именно в это время достигнет пика потенциальных возможностей. Близнецам ни в чем не стоит себе отказывать и следует быть искренними.

Вторая половина лета и начало осени 2022 года привнесет в жизнь Близнецов такую динамику, о которой они и не мечтали. К этому времени у Близнецов накопятся дела, и можно будет решать проблемы по мере их поступления, постепенно шаг за шагом преодолевая сложные ситуации.

А вот заключительная часть года для Близнецов будет ужасной. Она не предоставит новых возможностей и не даст раскрыть новые таланты. А, кроме того, Близнецы могут потерпеть финансовую катастрофу. Потому им не следует ничего предпринимать в конце года.

Ближе к декабрю Близнецы осознают, что все то, чем осенью они решили заниматься, было не так. Все будет не так хорошо, как бы хотелось. У Близнецов может пропасть желание что-либо делать, они могут погрузиться в депрессию и одиночество. Личная жизнь станет портиться.

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С таким настроем Близнецам успеха не видать. Но если они постараются, сделают усилие над собой, пожертвуют личным временем, их будет ждать череда важных событий в конце года. И тогда конец года для Близнецов может стать ярким и продуктивным. Да, непростым, но запоминающимся и кардинально меняющим жизнь.

Также в конце года Близнецам следует беречь руки-ноги, потому что есть риск переломов. Крайне важно обезопасить себя от несчастных случаев и ДТП. Поездки за границу будут не очень благоприятны.

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Близнецы Влад Росс гороскоп 2022
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