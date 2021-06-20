УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви

20 июня 2021, 11:09

Представители одного из водных знаков могут оказаться в двух потоках.

Уход удачи грозит Львам
Львам грозит уход удачи / Анастасия Олейникова для Главреда

В воскресенье, 20 июня и 10-11 лунный день, от знака Зодиака Лев может резко уйти удача. Позитив гороскоп на 20 июня 2021 года спрогнозировал Скорпионам.

Скорпионов могут начать больше любить родные, сообщает supercook.ru.

Очень непростой выходной светит Рыбам – они могут оказаться в информационном и событийном потоках.

Чего ждать от воскресенья представителям стихии воздух – это Близнецы (21.05 – 23.06), Водолеи (21.01 – 18.02) и Весы (24.09 – 23.10)

Точный гороскоп на cегодня – Водолей

Энергия космоса может быть усвоена. Можно что-то изменить в доме, не противопоказан ремонт. Можете вложить деньги в что-то полезное. Возможно, придется показать, что вы умеете что-то организовывать. Готовьтесь к тому, что к обстоятельствам придется притираться.

Вероятно, понадобится и терпимость, и креативность. Ждите заметного укрепления авторитета. Вы сможете "переварить" тот путь, который уже преодолели.

Гороскоп на 20 июня 2021 года – Близнецы

День может быть очень негативным. Во время общения вы можете столкнуться с обманчивыми надеждами. Грозят разочарования. Вы можете получить неприятную новость. Грозят проблемы в отношениях с друзьями. Ждите того, что настроение будет испорчено.

Если эмоции будут нестабильными – не ждите взаимопонимания. Постарайтесь критично смотреть на свои минусы. Умейте держать в узде эмоции.

Гороскоп на 20 июня 2021 – Весы

День может быть сатанинским. Не ждите, что надежды сбудутся. Обещания могут быть ложными, грозят обольщения. Не стоит активно общаться с людьми. Если будете активничать в коммерческой сфере – столкнетесь с "похудением" кошелька.

Читайте такжеГороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувствоДвижение к цели усложнится, если вы будете легкомысленно относиться к делам и пойдете на риск. Нужно быть терпеливыми. Сейчас необходимо выжидать.

Чего ждать от воскресенья представителям стихии земля – это Козероги (22.12 – 20.01), Тельцы (21.04 – 20.05) и Девы (23.08 – 22.09)

Гороскоп на cегодня для Тельца

Есть шанс продвинуться вперед в развитии. Не стоит пытаться рвануть вперед в делах, день не подходит для работы с бумагами. Можете посвятить время активному отдыху с друзьями или родными.

Можно работать с камнями и общаться с землей. Если услышите, как лает собака, знайте – это предупреждение о проколе.

Гороскоп на 20 июня 2021 года – Козерог

Возможно, воскресенье будет критическим. Уровень ваших жизненных сил будет на пике, однако планеты будут не на вашей стороне и, возможно, задуманное не удастся сделать реальностью.

Не ждите понимания во время общения. День может быть очень эмоциональным. Из-за ссор или обид отношения с партнером могут быть перечеркнуты.

Гороскоп на 20 июня 2021 – Дева

Воскресенье может быть критическим и очень эмоциональным днем. Во время общения вы можете столкнуться с обманчивыми надеждами. Вам грозят разочарования. Не стоит выяснять отношения с теми, кто вам близок. Вы можете ошибочно считать, что правильно действуете.

Вам может резко стать плохо. В конце дня возможно депрессивное настроение. Не зацикливайтесь на своих проблемах, обратите внимание на неприятности тех, кто вам близок.

Чего ждать от воскресенья представителям стихии огонь – это Стрельцы (23.11 – 21.12), Львы (23.07 – 22.08) и Овны (21.03 – 20.04)

Гороскоп на cегодня – Овен

Опасайтесь того, что день будет критическим. Возможно, максимальное количество времени и сил придется направить на решение проблем, которые возникли на любовном фронте. Если будете непоследовательны – ждите ухудшения ситуации в деловой сфере. Воспринимайте адекватно критику. Будьте внимательнее к тому, что кажется мелочью.

Гороскоп на 20 июня 2021 года – Стрелец

Ждите очень негативного дня. Если чем-то занимаетесь, проявляйте внимательность и осторожность. Во время работы что-то может пойти не так, как вы ожидали. Во время общения вы можете столкнуться с обманчивыми надеждами. Грозит разочарование в партнере.

Не рассчитывайте на то, что в воскресенье надежды и планы станут реальностью. В делах, связанных с коммерцией, не стоит активничать. Вы можете неправильно поступить.

Гороскоп на 20 июня 2021 – Лев

Удача может покинуть вас в любую секунду. Будьте готовы к критическому дню. Если вы хотите решить какие-то проблемы – готовьтесь к тому, что необходимо будет максимум времени и сил.

Не стоит встречаться с руководством или влиятельными людьми. Откажитесь от пустой болтовни. Вам противопоказаны споры. Из-за непредсказуемости партнеров ситуация в общественной жизни и на денежном фронте может стать менее радужной.

Чего ждать от воскресенья представителям стихии вода – это Рыбы (19.02 – 20.03), Скорпионы (24.10 – 22.11) и Раки (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 июня 2021 года – Рыбы

Вы можете оказаться в ситуации, которая вам незнакома. Постарайтесь сделать так, чтобы воскресенье прошло спокойно. Не стройте какие-то планы – они могут не осуществиться.

Ждите того, что будет событийный и информационный поток. Возможно, вам будет непросто сориентироваться в этих потоках. Не ждите системности в мыслях, чувствах и поступках. Вы можете быть рассеянными и забывчивыми.

Точный гороскоп на cегодня для Рака

Ждите того, что день будет позитивным для пополнения кошелька и для общения. Постарайтесь не работать с какими-то документами. Лучше всего в воскресенье не ставить подписи под деловыми бумагами. Можете посвятить время активному отдыху. Отдых можно разделить с друзьями или родными.

Гороскоп на 20 июня 2021 – Скорпион

Ждите того, что рабочий день будет спокойным. Может прилететь неприятная новость. Несмотря на негатив, вы можете сделать кошелек более полным. Есть шанс укрепить отношения с теми, кто рядом.

Читайте также"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021Если хотите достичь успеха – справедливо решайте сложные проблемы и проявляйте выдержку. Ваше мнение не пропускают мимо ушей. Родные могут стать сильнее вас любить и уважать.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для представителей всех стихий

Эксперт сообщила Главреду, что в первую половину для нужно будет улаживать конфликты в партнерстве, придется изменить свою точку зрения или наоборот настоять на своем и где-то продавить свою линию.

"…Если у вас в партнерстве все гладко, то может просто быть ощущение внутренней тяжести, неразрешенности каких-то вопросов", – отметила собеседница.

По ее словам, во второй половине дня, достичь понимания и гармонии будет легче. Эксперт добавила, что вероятна помощь от авторитетов.

Если хотите знать точный гороскоп, закажите у Юлии Погорельченко персональный астропрогноз, перейдя по ссылке.

Юлия Погорельченко гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не толькоДень отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровьеВрач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменениеГороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Почему США никогда не сдадут Украину РоссииПочему США никогда не сдадут Украину России День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делатьДень летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать

Последние новости

11:09

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви

11:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

Реклама
09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

06:30

Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" мнение

06:02

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

05:28

Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Видео

05:02

День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Фото Видео

03:50

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

03:02

Эксперт объяснил, почему Путина распнут его же последователи Видео

02:16

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

01:17

Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского Видео

00:51

"Украина превратилась в страну-наркомана": эксперт объяснил, почему нужно отказаться от кредитов МВФ Видео

Реклама
00:49

В Крыму разразились резким заявлением в адрес Украины после слов Данилова о воде на полуострове Видео

00:15

Красивые поздравления с святой Троицей 2021: стихи, смс, проза и живые открытки

00:07

"Ждем с нетерпением": в МИД сделали заявление об СП-2 и объявили о газовом сотрудничестве с Турцией Видео

19 июня, суббота
23:17

Перелом черепа, сотрясение мозга и травма ноги: во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево Видео

23:05

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:57

В ООН бьют тревогу из-за преследований и пыток крымчан оккупантами

22:44

Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии

22:20

Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Видео

22:09

Снесло ворота и грязное болото: наводнение в Керчи отправило под воду 10-тысячный стадион Видео

21:56

Гибель малыша в Киеве: появились жуткие подробности трагедии

21:29

Ушел из жизни популярный украинский блогер

21:21

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского Видео

21:11

Ловить крокодилов – дело непростое: в Ялте зубастые хищники неожиданно обрели свободу Видео

20:54

"Путин – ху*ло": во время матча украинские болельщики исполнили скандальный хит Видео

20:43

Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения Видео

20:12

"Лучше, чем секс и день рождения": директриса турагентства позлорадствовала наводнению в Ялте Видео

19:39

В центре Москвы вспыхнул склад питард, огромный пожар тушит авиация Видео

19:20

Природная катастрофа в Ялте: в городе нет воды, запрещено купаться в море, а люди потеряли имущество Видео

19:14

Вандалы беспощадно растрощили и обокрали электричку

18:42

Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России мнение

Реклама
18:35

В центре Житомира грузовик "ушел" под асфальт

18:02

"Мазохисты": у Лаврова резко отреагировали на планы Украины по Крыму Видео

17:23

"Отец спал пьяный": в Киеве с седьмого этажа выпал 2-летний ребенок

17:00

Массовое отравление в Харькове: прокуратура опубликовала фото кухни Якитории и Мафии

16:48

Девочку искали пять дней и нашли тело: в Никополе произошла трагедия Фото Видео

16:46

5 простых вещей, которые помогают выглядеть моложе своих лет Видео

15:52

Били в голову и закидали яйцами: в Киеве агрессивные подростки издевались над 12-летней девочкой Видео

15:14

В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы Видео

15:05

В Ровенской области конь задушил отца девяти детей

14:53

Певица МакSим в коме и под аппаратом ИВЛ: что произошло

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять