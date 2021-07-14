УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчик

14 июля 2021, 09:55

Двум представителям воздушной стихии грозят ограбления, отмечается в астропрогнозе.

Самая позитивная пятница спрогнозирована Тельцам
Самая позитивная пятница прогнозируется Тельцам / Анастасия Олейникова для Главреда

В пятницу, 16 июля (6-7 лунный день), счастливчиком может стать знак Зодиака Телец, а самые крупные неприятности грозят Близнецам и Весам.

Тельцам гороскоп на 16 июля 2021 года спрогнозировал неожиданную прибыль, выигрыш или ценную находку, пишет supercook.ru.

Весов и Близнецов астропрогноз предупредил об угрозе краж и ограблений.

Какой пятницы ожидать земным Девам (23.08 – 22.09), Козерогам (22.12 – 20.01) и Тельцам (21.04 – 20.05)

Точный гороскоп на завтра: Телец

Можно ждать благоприятного дня. Вы можете что-то выиграть, найти ценную вещь или неожиданно получить прибыль. В пятницу вам не стоит самим что-то покупать или во что-то вкладывать крупные суммы. Звезды не будут на вашей стороне, поэтому грозят разные неприятности.

Реклама

Гороскоп на 16 июля 2021 года – Козерог

Самый большой позитив светит мужчинам. Мужчины способны пополнить ряды своих союзников или подключить к делам партнеров, которые могут активно действовать. Светит удача во время поездок, переговоров и встреч.

На любовном фронте возможно изменение – вы можете кем-то увлечься. Из-за ложной скромности и честолюбия вы не сможете показать то, что ваши чувства глубоки, а намерения – серьезные.

Если увидете на одежде грязь – это плохой знак. Ваши сны могут стать реальностью.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Дева

Самый хороший день светит мужчинам, которые трудятся в творческой сфере. Партнеры или руководство могут отметить ваши таланты и способности.

Уровень ваших жизненных сил будет высоким. Можно не бояться даже рискованных дел – успех будет идти с вами рядом.

Женщинам светят деловые знакомства, которые в будущем могут стать любовными.

Какой пятницы ожидать представителям водной стихии – Рыбам (19.02 – 20.03), Ракам (22.06 – 22.07) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы можете стать более активными в деловой сфере. Может появиться желание стать более успешными в денежных делах. Возможно, захочется лидировать в деловых и денежных отношениях. Благодаря желанию рваться вперед ваше положение может серьезно улучшиться.

В семейной жизни можете рассчитывать на нежность и взаимопонимание.

Бесплатный гороскоп на завтра – Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы в отношениях с теми, кто вас окружает. На молодых людей могут навалиться трудности. В частности, грозят проблемы в отношениях с родственниками. Ожидания могут не совпадать с реальностью, и это может разочаровать.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Рак

Если хотите принять какое-то решение или сделать какой-то шаг – не полагайтесь на эмоции. Стоит прощать и просить прощения у тех, перед кем вы, по вашему мнению, провинились.

Если хотите, чтобы отношения со знакомыми качественно изменились, – не повторяйте проколы, допущенные в прошлом.

Вторая половина дня может быть спокойной.

Какой пятницы ожидать воздушным Весам (24.09 – 23.10), Близнецам (21.05 – 23.06) и Водолеям (21.01 – 18.02)

Близнецы – гороскоп на завтра

Пятница может быть очень неблагоприятной. День может быть эмоционально напряженным. Вы можете столкнуться с кражами или ограблениями. В лучшем случае вам просто грозит приход нежелательных гостей.

Возможно большое количество ситуаций, которые можно назвать критическими. Не обращайте внимание на критику и не ввязывайтесь в конфликты.

Гороскоп на 16 июля 2021 года – Водолей

Если сможете отказаться от дел, которыми занимаетесь обычно, – появится возможность полноценно отдохнуть на свежем воздухе. Возможно, вы столкнетесь с романтическими приключениями.

Окружающих может удивлять ваша проницательность и неповторимость. Некоторые люди могу обзавестись новыми спутниками жизни или друзьями.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Весы

В эмоциональном плане день может быть напряженным. Звезды не будут помогать активничать в деловой сфере. Вам грозят кражи и ограбления. Лучший вариант развития событий – приход в гости тех, кого вы не желали видеть.

Может возникнуть много критических ситуаций. Не реагируйте на критику в свой адрес и не ввязывайтесь в конфликты.

Какой пятницы ожидать огненным Стрельцам (23.11 – 21.12), Львам (23.07 – 22.08) и Овнам (21.03 – 20.04)

Гороскоп на завтра – Овен

В пятницу можно обращаться к руководству и к чиновникам. Можете обустраивать жилье. Можно очень легко получить то, что раньше вы считали недоступным. Если хотите закончить то, чему дали старт, – с умом перераспределите силы. Вы можете достичь высот благодаря упорности и обаятельности.

Гороскоп на 16 июля 2021 года – Стрелец

Пятница – отличный день для того, чтобы как-то нагрузить тело. Можете отправиться в путешествие, прогуляться или посвятить время активностям на свежем воздухе. Можно просто пообщаться с теми, кого вы считаете близкими.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Лев

Вы можете раскрыть свой творческий потенциал и показать таланты в профессиональной сфере. На любовном фронте вам светит успех. Если вы отложили какие-то дела – постарайтесь их закончить.

То, что казалось недоступным, в пятницу легко может оказаться в ваших руках.

Мужчины могут встретиться с человеком, который покажется им интересным. Могут "ожить" отношения с человеком, который давно вам нравился.

Женщинам можно обращаться к руководству или к чиновникам, а также заниматься домашними делами.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Астролог сообщила Главреду, что день будет отличным для работы в сфере партнерства и любых взаимодействий. По ее словам, в пятницу можно сходить к косметологу.

"Если четко знать свои желания, можно достичь консенсуса в любых условиях. Риск нерешительности…", – добавила эксперт.

Если хотите знать самый точный гороскоп на завтра или на другие дни, закажите у Юлии Погорельченко персональный астропрогноз, перейдя по ссылке.

Юлия Погорельченко гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхатьУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021 Диетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровьяДиетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровья Украинцев предупредили об аномальной засухе и назвали срокиУкраинцев предупредили об аномальной засухе и назвали сроки Данилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВДДанилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВД

Последние новости

09:55

Гороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчик

09:21

Судьба Северного потока-2 на переговорах по Донбассу: Путин отверг инициативу Зеленского

09:16

Смертельное ДТП на Винничине: беременная на BMW влетела в людей на остановке Видео

09:06

Эпидемия Дельты в Украине может быть хуже, чем в России - эпидемиолог Андрей Александрин

08:20

Коронавирус в Украине 14 июля: число новых диагнозов COVID-19 начало расти

Реклама
08:18

Путин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским Видео

07:58

Повлияет на GPS, мобильную связь и погоду: к Земле приближается солнечная буря

07:42

Почему Аваков резко захотел в отставку мнение

07:27

Нанес 40 ударов отверткой: в полиции раскрыли подробности о враче-потрошителе из Белой Церкви Видео

07:10

Надя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ванной

06:40

Украина и Китай подпишут соглашение о безвизе

06:39

Меркель напоследок пустилась во все тяжкие мнение

06:11

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

05:30

Украинцев ждет суровая зима с ледяными дождями и снежными буранами – синоптик

05:01

В моду ворвались безумно привлекательные и немного романтичные летние комбинезоны женские Видео

04:23

Сила отцовской любви: китаец объехал всю страну в поисках сына и нашел его только через 24 года Видео

03:50

В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Фото Видео

03:20

Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

03:01

Именины в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

02:16

Какой напиток спасет в жару – совет эксперта

Реклама
01:37

Оля Серябкина показала возбужденную грудь и пустила слух о беременности

00:50

Можно ли умереть от арбуза: чем опасны ранние арбузы и кому они вообще противопоказаны Видео

00:20

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

00:07

Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину Видео

13 июля, вторник
23:56

Приметы на 14 июля: что нельзя делать Видео

23:45

Названы 5 привычек, из-за которых вы стареете быстрее Видео

23:22

Очки или линзы: плюсы и минусы для здоровья глаз Видео

23:19

Инфекционист назвал опасную особенность штамма Дельта Видео

23:07

Названы соусы, которые повышают давление Видео

23:06

Не послушались родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев-подростков

23:03

Украинцев предупредили о серьезных последствиях для урожая из-за жары +40

22:44

На Житомирщине в заброшенном здании нашли тело подростка: полиция предполагает, что его убили Видео

22:21

Ребенка моментально парализовало: в Ужгороде с перил набережной на берег реки упал школьник Видео

22:06

Скончался бывший муж Аллы Пугачевой Видео

21:57

"Начинается грандиозный шухер": решение Авакова уйти в отставку наделало шума в Сети

21:27

Депутаты провалили голосование по легализации медицинского каннабиса Видео

21:07

Убил и спрятал в колодце: в Днепре мужчина до смерти избил свою знакомую

20:49

"Иду на жертву": Монастырский согласился возглавить МВД вместо Авакова Видео

20:33

"Вслед за свом министром": советник Авакова сделал заявление об отставке Видео

20:11

Гороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денег Видео

Реклама
20:09

"Все у людей поломало": на курорте в Одессе пилот вертолета снес палаточный городок отдыхающих Видео

20:09

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

19:50

Зеленский назвал кандидата на должность Авакова Видео

19:45

Как прожить дольше: закуска, обладающая "защитным эффектом" от рака Видео

19:35

Почему Банковая может наломать дров с увольнением Авакова мнение

19:27

Зверское убийство: на Киевщине врач зарезал случайного прохожего Видео

19:26

СМИ назвали кандидатов на должность Авакова и рассказали об отставке еще двух министров Видео

19:06

"Жизнь на волоске": полковник учил детей отбирать оружие и прострелил ребенку половину органов Видео

19:00

Сепсис: что это такое и как он убивает Видео

18:35

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять