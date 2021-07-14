Гороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчик

Самая позитивная пятница прогнозируется Тельцам / Анастасия Олейникова для Главреда

В пятницу, 16 июля (6-7 лунный день), счастливчиком может стать знак Зодиака Телец, а самые крупные неприятности грозят Близнецам и Весам.

Тельцам гороскоп на 16 июля 2021 года спрогнозировал неожиданную прибыль, выигрыш или ценную находку, пишет supercook.ru.

Весов и Близнецов астропрогноз предупредил об угрозе краж и ограблений.

Какой пятницы ожидать земным Девам (23.08 – 22.09), Козерогам (22.12 – 20.01) и Тельцам (21.04 – 20.05)

Точный гороскоп на завтра: Телец

Можно ждать благоприятного дня. Вы можете что-то выиграть, найти ценную вещь или неожиданно получить прибыль. В пятницу вам не стоит самим что-то покупать или во что-то вкладывать крупные суммы. Звезды не будут на вашей стороне, поэтому грозят разные неприятности.

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Гороскоп на 16 июля 2021 года – Козерог

Самый большой позитив светит мужчинам. Мужчины способны пополнить ряды своих союзников или подключить к делам партнеров, которые могут активно действовать. Светит удача во время поездок, переговоров и встреч.

На любовном фронте возможно изменение – вы можете кем-то увлечься. Из-за ложной скромности и честолюбия вы не сможете показать то, что ваши чувства глубоки, а намерения – серьезные.

Если увидете на одежде грязь – это плохой знак. Ваши сны могут стать реальностью.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Дева

Самый хороший день светит мужчинам, которые трудятся в творческой сфере. Партнеры или руководство могут отметить ваши таланты и способности.

Уровень ваших жизненных сил будет высоким. Можно не бояться даже рискованных дел – успех будет идти с вами рядом.

Женщинам светят деловые знакомства, которые в будущем могут стать любовными.

Какой пятницы ожидать представителям водной стихии – Рыбам (19.02 – 20.03), Ракам (22.06 – 22.07) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы можете стать более активными в деловой сфере. Может появиться желание стать более успешными в денежных делах. Возможно, захочется лидировать в деловых и денежных отношениях. Благодаря желанию рваться вперед ваше положение может серьезно улучшиться.

В семейной жизни можете рассчитывать на нежность и взаимопонимание.

Бесплатный гороскоп на завтра – Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы в отношениях с теми, кто вас окружает. На молодых людей могут навалиться трудности. В частности, грозят проблемы в отношениях с родственниками. Ожидания могут не совпадать с реальностью, и это может разочаровать.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Рак

Если хотите принять какое-то решение или сделать какой-то шаг – не полагайтесь на эмоции. Стоит прощать и просить прощения у тех, перед кем вы, по вашему мнению, провинились.

Если хотите, чтобы отношения со знакомыми качественно изменились, – не повторяйте проколы, допущенные в прошлом.

Вторая половина дня может быть спокойной.

Какой пятницы ожидать воздушным Весам (24.09 – 23.10), Близнецам (21.05 – 23.06) и Водолеям (21.01 – 18.02)

Близнецы – гороскоп на завтра

Пятница может быть очень неблагоприятной. День может быть эмоционально напряженным. Вы можете столкнуться с кражами или ограблениями. В лучшем случае вам просто грозит приход нежелательных гостей.

Возможно большое количество ситуаций, которые можно назвать критическими. Не обращайте внимание на критику и не ввязывайтесь в конфликты.

Гороскоп на 16 июля 2021 года – Водолей

Если сможете отказаться от дел, которыми занимаетесь обычно, – появится возможность полноценно отдохнуть на свежем воздухе. Возможно, вы столкнетесь с романтическими приключениями.

Окружающих может удивлять ваша проницательность и неповторимость. Некоторые люди могу обзавестись новыми спутниками жизни или друзьями.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Весы

В эмоциональном плане день может быть напряженным. Звезды не будут помогать активничать в деловой сфере. Вам грозят кражи и ограбления. Лучший вариант развития событий – приход в гости тех, кого вы не желали видеть.

Может возникнуть много критических ситуаций. Не реагируйте на критику в свой адрес и не ввязывайтесь в конфликты.

Какой пятницы ожидать огненным Стрельцам (23.11 – 21.12), Львам (23.07 – 22.08) и Овнам (21.03 – 20.04)

Гороскоп на завтра – Овен

В пятницу можно обращаться к руководству и к чиновникам. Можете обустраивать жилье. Можно очень легко получить то, что раньше вы считали недоступным. Если хотите закончить то, чему дали старт, – с умом перераспределите силы. Вы можете достичь высот благодаря упорности и обаятельности.

Гороскоп на 16 июля 2021 года – Стрелец

Пятница – отличный день для того, чтобы как-то нагрузить тело. Можете отправиться в путешествие, прогуляться или посвятить время активностям на свежем воздухе. Можно просто пообщаться с теми, кого вы считаете близкими.

Гороскоп на 16 июля 2021 – Лев

Вы можете раскрыть свой творческий потенциал и показать таланты в профессиональной сфере. На любовном фронте вам светит успех. Если вы отложили какие-то дела – постарайтесь их закончить.

То, что казалось недоступным, в пятницу легко может оказаться в ваших руках.

Мужчины могут встретиться с человеком, который покажется им интересным. Могут "ожить" отношения с человеком, который давно вам нравился.

Женщинам можно обращаться к руководству или к чиновникам, а также заниматься домашними делами.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Астролог сообщила Главреду, что день будет отличным для работы в сфере партнерства и любых взаимодействий. По ее словам, в пятницу можно сходить к косметологу.

"Если четко знать свои желания, можно достичь консенсуса в любых условиях. Риск нерешительности…", – добавила эксперт.

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