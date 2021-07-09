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Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька

9 июля 2021, 11:56

Представителей огненной стихии астропрогноз предупредил об угрозе мучительных болей.

Представителей двух знаков Зодиака могут попытаться развести
Двух зодиакальных представителей могут попытаться "развести" / flickr.com/rachellrosales

В воскресенье, 11 июля (1-2 лунный день), знакам Зодиака Стрелец и Близнецы грозит попытка "развода".

Непростой и опасный выходной гороскоп на 11 июля 2021 года насулил Овнам, сообщает supercook.ru.

В прогнозе говорится, что Овны могут отравиться, их могут мучать головные боли, возможны серьезные денежные потери.

Астропрогноз для представителей водной стихии – Раков (22.06 – 22.07), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Рыб (19.02 – 20.03)

Бесплатный гороскоп на завтра – Рыбы

Ждите двойственного и противоречивого дня. Будут чередоваться неудачи и радости. Неудачи могут ударить в спину, поэтому нельзя расслабляться.

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Из-за вас отношения с домочадцами могут стать более острыми. Дома может вспыхнуть конфликт. Если можете – сделайте так, чтобы ситуация разрядилась без скандала.

Гороскоп на 11 июля 2021 года – Рак

Будьте готовы к тому, что воскресенье наполнят события. Часть событий может быть связана с тем, чем заняты люди, которых вы близко к себе подпустили. Некоторые события могут коснуться того, чем активно заняты непосредственно вы. Не стоит распылять внимание. Сделайте акцент на каком-то конкретном вопросе.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В воскресенье можно посвятить время общению. Ждите в гости хороших знакомых, родственников или друзей. Стоит быть обходительными и гостеприимными. Вы можете узнать немало чего-то занимательного. В сфере здоровья все должно быть хорошо. Самый позитивный день светит подросткам.

Астропрогноз для представителей воздушной стихии – Весов (24.09 – 23.10), Водолеев (21.01 – 18.02) и Близнецов (21.05 – 23.06)

Точный гороскоп на завтра для Близнецов

Готовьтесь к тому, что обещания могут быть ложными. Грозит обман и неверность. Воскресенье могут наполнить события, которые связаны с вашими коммерческими делами. Вас могут попытаться "развести" – внимательно относитесь к интересным деловым предложениям и покупкам.

Гороскоп на 11 июля 2021 года – Водолей

В жизни что-то может измениться. Возможно, появится шанс улучшить свое положение. Если вы работали по соглашению, вам могут предложить какую-то постоянную деятельность. В сфере здоровья не прогнозируются какие-то серьезные проблемы. Вы можете столкнуться с легким недомоганием.

Гороскоп на 11 июля 2021 – Весы

Будьте готовы к тому, что воскресенье может быть неблагоприятным. Дома вы можете столкнуться с размолвками и хлопотами. Займитесь духовным развитием, можете заняться проблемами, связанными с личной жизнью.

Вечернее время можно посвятить отдыху или любимому занятию. Не стоит есть мясную пищу и пить алкоголь. Во время работы с электроприборами будьте очень осторожны и внимательны.

Астропрогноз для представителей земной стихии – Тельцов (21.04 – 20.05), Козерогов (22.12 – 20.01) и Дев (23.08 – 22.09)

Точный гороскоп на завтра для Козерога

Готовьтесь к тому, что обещания могут быть ложными. Грозит обман, вы можете столкнуться с неверностью. Обдумайте будущие шаги, связанные с денежной частью вашей рабочей сферы. Если возьметесь за что-то рискованное – можете нарваться на денежный "минус".

Гороскоп на 11 июля 2021 года – Дева

Обещания могут быть ложными, грозит обман, возможна неверность. Если не хотите разочаровываться – будьте внимательны в делах, которые связаны с финансами. Не стоит реагировать на критику со стороны. Лучше избегать конфликтных ситуаций. В воскресенье постарайтесь не спорить.

Гороскоп на 11 июля 2021 – Телец

Можно созерцать. Воскресенье может быть наполнено мудростью. День могут наполнить события, связанные с тем, чем занимаются люди, которых вы близко к себе подпустили. Возможны события, которые связаны с тем, чем вы активно занимаетесь.

В вечернее время можете устроить маленький праздник для членов своей семьи.

Астропрогноз для представителей огненной стихии – Стрельцов (23.11 – 21.12), Овнов (21.03 – 20.04) и Львов (23.07 – 22.08)

Точный гороскоп на завтра для Овна

Обещания могут быть ложными, возможна клевета и неверность. Вам грозят опасности. Вы можете отравиться, вас могут мучать головные боли, возможет серьезный денежный "минус".

Если не хотите рабочих неприятностей – не раскрывайте замыслы и не делитесь своими проблемами.

Минимальное количество времени общайтесь с теми, кто вам мало знаком. Будьте внимательны к тем, с кем живете. Критику в свой адрес пропускайте мимо ушей. Избегайте конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 11 июля 2021 года – Стрелец

Будьте готовы к ложным обещаниям, обманам и неверности. Вас могут попытаться "развести" – к интересным деловым предложениям и покупкам нужно относиться внимательно.

Если во время общения будете несдержанными и доверчивыми – нарветесь на слезы и сожаления.

Гороскоп на 11 июля 2021 – Лев

Будьте готовы к опасностям. В дообеденное время вы можете лишиться крупной суммы из-за ложных обещаний, клеветы "доброжелателей" или непорядочности партнеров.

Если не хотите, чтобы в рабочей сфере были неприятности, ни с кем не делитесь своими замыслами и проблемами.

В послеобеденное время вам светит рабочий успех. Доверительные беседы стоит вести только с теми, кто вам близок. Посвятите время супружеским отношениям.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Эксперт поделилась с Главредом, что воскресенье будет энергичным днем. Собеседница посоветовала провести день с семьей, детьми, заняться спортом или реализацией желаний.

"Время на свежем воздухе пройдет более продуктивно и весело. Можно устроить мини-праздник, о котором давно мечтали. Планируйте траты", – добавила астролог.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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