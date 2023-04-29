Гороскоп для Водолеев на май 2023: астролог назвала самые удачные дни месяца

В конце месяца Водолеям стоит остерегаться конфликтов. Не исключено, что всплывет любовный треугольник, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Водолей на май 2023 / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1-2 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение и заставит нас отказаться от чего-то — отношений, работы и т.д.

5 мая лунное затмение принесет Водолеям перемены в карьере, браке, возможно с родителями. Также у представителей знака могут изменится цели, поменяется социальная роль.

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8 мая Венера принесет Водолеям деньги и хорошие новости. Возможно состоится знакомство. Особенно удачное время будет с 15 по 18 мая. Также возможен ремонт.

С 15 мая, когда Меркурий развернется в прямое движение, будут решаться жилищные вопросы, также возможна поездка.

С 17 мая Юпитер на целый год войдет в четвертый дом гороскопа. У Водолеев улучшатся жилищные условия, увеличится семья, будет заключен брак. У вас появится ощущение комфорта, некоторые представители знака будут заниматься вопросами эмиграции и получением пмж.

19 мая новолуние заставит Водолеев принимать неожиданные решения. Появится новая энергия. Это очень удачное время для начала чего-либо, связанного с местом жительства. Возможно вы переедете, вернетесь домой или получите новости с родины. По словам астролога, в это время стоит делать покупки для комфорта.

В конце месяца Водолеям стоит остерегаться конфликтов. Кроме того, вы можете победить в соревнованиях, поехать в отпуск, провести время с детьми, заняться хобби. Возможен роман, свидание, любовный треугольник.

Более подробно гороскоп для Водолеев на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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