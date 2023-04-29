Гороскоп для Водолеев на май 2023: астролог назвала самые удачные дни месяца

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Водолеев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1-2 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение и заставит нас отказаться от чего-то — отношений, работы и т.д.
5 мая лунное затмение принесет Водолеям перемены в карьере, браке, возможно с родителями. Также у представителей знака могут изменится цели, поменяется социальная роль.
8 мая Венера принесет Водолеям деньги и хорошие новости. Возможно состоится знакомство. Особенно удачное время будет с 15 по 18 мая. Также возможен ремонт.
С 15 мая, когда Меркурий развернется в прямое движение, будут решаться жилищные вопросы, также возможна поездка.
С 17 мая Юпитер на целый год войдет в четвертый дом гороскопа. У Водолеев улучшатся жилищные условия, увеличится семья, будет заключен брак. У вас появится ощущение комфорта, некоторые представители знака будут заниматься вопросами эмиграции и получением пмж.
19 мая новолуние заставит Водолеев принимать неожиданные решения. Появится новая энергия. Это очень удачное время для начала чего-либо, связанного с местом жительства. Возможно вы переедете, вернетесь домой или получите новости с родины. По словам астролога, в это время стоит делать покупки для комфорта.
В конце месяца Водолеям стоит остерегаться конфликтов. Кроме того, вы можете победить в соревнованиях, поехать в отпуск, провести время с детьми, заняться хобби. Возможен роман, свидание, любовный треугольник.
Более подробно гороскоп для Водолеев на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
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