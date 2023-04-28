Гороскоп для Тельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

Юпитер целый год будет благоволить Тельцам. Влияние планеты удачи и подарков представители знака ощутят уже с 17 мая, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Телец на май 2023 / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Тельцов. Самое главное событие последнего месяцы весны - это положительное влияние планеты подарков и везения Юпитера.

"Юпитер целый год будет благоволить Тельцам, начиная с 17 мая. Сильнее других это почувствуют Тельцы, которые родились с 20 по 23 апреля", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

5 мая - лунное затмение в секторе отношений Тельцов. У представителей знака решатся вопросы, связанные с браком, возможно состоится знакомство, отношения перейдут на новый уровень. Перемены могут быть и на работе, например, вы подпишете новый контракт или, наоборот, завершатся какие-то партнерские отношения, которые длились последние два года.

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С 8 по 21 мая Тельцы могут отправиться в приятную поездку с друзьями, вы будете работать над каким-то проектом в паре. В этот период хорошо учиться, получать новые знания и навыки, сдавать экзамены. Также Тельцы получат новости, касающиеся родственников или они могут приехать в гости.

15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Тельца. Пока планета была ретроградной, Тельцы могли завершать дела, разбираться с документами, найти потерянные вещи или получить деньги. Это хорошее время для того, чтобы вернуться к старому стилю, но неудачное для того, чтобы принимать важные решения. Планы на будущее могли меняться, говорит гороскоп.

17 мая Юпитер входит в знак Тельца и делает жизнь представителей знака легче.

19 мая - новолуние, которое даст Тельцам новую энергию и новые ресурсы. Если вы чувствовали, что ваши силы заканчиваются, то с 19 мая вас как будто "включат в розетку".

С 21 мая возможно состоится командировка, нужно будет решать проблемы в доме (например, вызвать сантехника). Есть риск конфликтных ситуаций с родственниками.

С 22 мая начинается прибыльное время. Тельцы получат деньги, решатся финансовые вопросы, появится работа.

Более подробно гороскоп для Тельцов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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