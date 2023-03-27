Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена планов

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Тельцов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Тельцов будет много общения с друзьями и старыми знакомыми. Представителей этого знака зодиака ждут сюрпризы и неожиданная смена планов.
Полнолуние 6 апреля покажет Тельцам необходимость позаботиться здоровье, а также высветит вопросы, связанные с работой и ежедневной рутиной. Возможно Тельцы изменят образ жизни, начнут каждый день бегать или плавать, правильно питаться. В вашей семье могут появиться домашние животные. Возможно кому-то из родственников понадобится помощь.
Кроме того, представители знака уделят внимание своей самооценке. Те Тельцы, которые работают с клиентами, поднимут цены на свои услуги.
20 апреля будет солнечное затмение в двенадцатом доме гороскопа Тельцов. Оно принесет представителям знака завершение, окончание какого-то цикла, вы сделаете серьёзный первый шаг в этом направлении.
Некоторые Тельцы могут уехать далеко, возможно даже эмигрировать, начнут работать на дому или возьмут отпуск на длительный период.
21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в обратное направление. Возможно поменяются какие-то планы, вы будете что-то пересматривать. Эта планета заставит Тельцов изменить что-то в себе, например, причёску, профессию, фамилию.
Меркурий будет ретроградным до с 21 апреля по 15 мая. Тельцы будут встречаться с людьми, которых давно не видели, кто-то из прошлого вспомнит о вас, например, бывшая жена или муж.
"Вы быстро сделаете шаг назад, чтобы завершить какие-то дела и двинуться вперёд", - рассказала астролог.
21 апреля Солнце входит в знак Тельца, а Марс весь месяц будет в третьем доме гороскопа. Это очень хорошее положение для Марса. Тельцам будет интересно общаться с людьми, захочется разговаривать, встречаться, знакомится, путешествовать.
Вы сможете открыть в себе таланты, и стоит этим воспользоваться, так как ангелы-хранители будут помогать.
"Все говорит о том, что пришло время сделать ревизию, выбросить всё ненужное из вашей жизни и налегке отправиться в новую жизнь, в новый путь", - резюмировала Анжела Перл.
Что стоит учитывать читателю
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