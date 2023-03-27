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Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена планов

27 марта 2023, 19:41
Пришло время сделать ревизию, выбросить всё ненужное и налегке отправиться в новую жизнь, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп Телец
Гороскоп Телец - чего ждать во второй месяц весны / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Тельцов будет много общения с друзьями и старыми знакомыми. Представителей этого знака зодиака ждут сюрпризы и неожиданная смена планов.

Полнолуние 6 апреля покажет Тельцам необходимость позаботиться здоровье, а также высветит вопросы, связанные с работой и ежедневной рутиной. Возможно Тельцы изменят образ жизни, начнут каждый день бегать или плавать, правильно питаться. В вашей семье могут появиться домашние животные. Возможно кому-то из родственников понадобится помощь.

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Кроме того, представители знака уделят внимание своей самооценке. Те Тельцы, которые работают с клиентами, поднимут цены на свои услуги.

20 апреля будет солнечное затмение в двенадцатом доме гороскопа Тельцов. Оно принесет представителям знака завершение, окончание какого-то цикла, вы сделаете серьёзный первый шаг в этом направлении.

Некоторые Тельцы могут уехать далеко, возможно даже эмигрировать, начнут работать на дому или возьмут отпуск на длительный период.

21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в обратное направление. Возможно поменяются какие-то планы, вы будете что-то пересматривать. Эта планета заставит Тельцов изменить что-то в себе, например, причёску, профессию, фамилию.

Меркурий будет ретроградным до с 21 апреля по 15 мая. Тельцы будут встречаться с людьми, которых давно не видели, кто-то из прошлого вспомнит о вас, например, бывшая жена или муж.

"Вы быстро сделаете шаг назад, чтобы завершить какие-то дела и двинуться вперёд", - рассказала астролог.

21 апреля Солнце входит в знак Тельца, а Марс весь месяц будет в третьем доме гороскопа. Это очень хорошее положение для Марса. Тельцам будет интересно общаться с людьми, захочется разговаривать, встречаться, знакомится, путешествовать.

Вы сможете открыть в себе таланты, и стоит этим воспользоваться, так как ангелы-хранители будут помогать.

"Все говорит о том, что пришло время сделать ревизию, выбросить всё ненужное из вашей жизни и налегке отправиться в новую жизнь, в новый путь", - резюмировала Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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