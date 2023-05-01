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Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

Анна Ярославская
1 мая 2023, 21:07 обновлено 1 мая, 21:07
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Тема работы, режима, ежедневной рутины, самочувствия и здоровья будет основной в жизни Стрельцов в мае, говорит гороскоп.
гороскоп Стрелец
Анжела Перл составила гороскоп Стрелец на май 2023 / Фото pixaby, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае будет много интересных событий. Во-первых, произойдет лунное затмение 5 мая и закончится коридор затмений, который начался 20 апреля. В течение этих двух недель нельзя принимать никаких важных решений,потому что затмение затмевает наш разум, и мы можем мыслить не очень ясно. Во-вторых, 15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение. Пока он ретроградный, нельзя покупать технику, подписывать важные документы. Операции также стоит перенести до 19 мая.

Начнется месяц с того, что 2 мая Плутон - планета трансформации - развернётся в ретроградное движение и ненадолго выйдет во второй дом денег, чтобы там что-то поменять в доходах Стрельцов. Изменится всё, что связано с источником дохода, работой, финансами. С 12 июня начнутся перемены. Возможно закроется бизнес, поменяется место работы, вы закроете кредит или рассчитаетесь с долгами.

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5 мая - последнее лунное затмение в двенадцатом доме гороскопа, это сектор самопознания.

"Вы должны были разобраться в себе, познать себя, чего вы хотите и кем вы являетесь и что влияет на вашу жизнь. Также это дом одиночества и изоляции. Возможно вы стали работать в одиночестве или удалённо из дома. Это лунное затмение поставит последнюю точку и покажет, от чего нужно освободиться", - рассказала астролог.

8 мая Стрельцы получат доход, возможно прибыль будет у вашего мужа или жены. У некоторых представителей знака до 21 мая может состояться встреча, которая каким-то образом их трансформирует. Например, это может быть общение с психологом или психотерапевтом.

"Тема работы, режима, ежедневной рутины, самочувствия и здоровья будет основной в жизни Стрельцов в мае. Вы будете заниматься решением каких-то проблем коллектива или клиентов", - говорит гороскоп.

А 17 мая Юпитер - планета, которая всё увеличивает расширяет - даёт Стрельцам изобилие. Станет больше работы. Вы получите новые предложения, придут клиенты. Стрельцы могут решить расширить бизнес или получат повышение на работе.

Юпитер улучшит ваше здоровье. Если у вас есть какие-то нерешённые проблемы, то Юпитер поможет с ними разобраться, найдутся люди, которые окажут помощь.

В новолуние 19 мая Стрельцы могут отправиться в командировку, придет новый коллега. У представителей знака появится неожиданная идея, произойдут перемены на работе. Также Стрельцы поменяют образ жизни и займутся оздоровлением.

В мае романтические отношения могут перейти на более близкий уровень, состоится помолвка, брак или, наоборот, вы примете решение о разводе. Также могут проявить себя враги и оппоненты.

"Если вы хотите быть в центре внимания, стать лидером, то у вас все получится, люди пойдут за вами. При этом в мае Стрельцам придется приложить немало труда, чтобы получить результат", - говорит гороскоп.

Более подробно гороскоп для Стрельцов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

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