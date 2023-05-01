Гороскоп для Скорпионов на май 2023: астролог назвала самые удачные и прибыльные дни

В мае у Скорпионов может состояться знакомство с человеком из другой страны, другой культуры или религии, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Скорпион на май 2023 / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2023 года для Скорпионов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начинается месяц с того, что планета Скорпионов Плутон разворачивается в ретроградное движение до 10 октября. Плутон - планета трансформации и больших перемен. Из жизни Скорпионов уйдут какие-то люди. Например, вы закончите обучение и больше не будете общаться с одногруппниками. Может быть вы уволитесь с работы, переедут соседи или вы перестанете общаться с родственниками.

5 мая будет лунное затмение в знаке Скорпиона. По словам астролога, затмения уже два года идут по этому знаку, и это будет последним.

"Затмения не просто так приходят к нам, они пытаются убрать людей из нашей жизни, которые нам мешают, не дают нам расти и развиваться. Взамен затмение может дать нам новых людей, поменять сферу деятельности, работу или место жительства. Сильнее других это затмение почувствуют Скорпионы, которые родились с 7 по 11 ноября", - рассказала Анжела Перл.

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8 мая Скорпионы могут получить прибыль, подарок, возможно даже из-за границы. У вас может состояться знакомство с человеком из другой страны, другой культуры или религии.

15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение в седьмом доме отношений и партнёрства. Сфера отношений с другими людьми будет самой важной в мае. С 17 мая и до весны 2024 Юпитер может дать Скорпионам новую любовь, знакомство, удачное сотрудничество, бизнес-партнёрство, рождение ребёнка.

"Юпитер всё увеличивает. Если вы работаете с клиентами, у вас их будет много. Это может быть выигрыш в суде. Возможны какие-то предложения от других людей, причем вы получите больше, чем надеялись", - говорит гороскоп.

Новолуние 19 мая принесет очень важное событие в жизнь Скорпионов. Ваши отношения могут перейти на следующий уровень или начнется новый роман. Также возможно подписание важного документа, заключение сделки или договора на аренду, покупка дома, появится новый клиент или проект.

В конце месяца Скорпионам стоит опасаться конфликтов. При этом после 22 мая вы можете получить финансовую прибыль, деньги, связанные с кредитом, письмо из налоговой и страховой компании, государственную помощь, поддержку или алименты.

Более подробно гороскоп для Скорпионов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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