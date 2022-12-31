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Гороскоп для Львов на январь 2023: прибыль, медовый месяц и осуществление мечты

31 декабря 2022, 05:57
В первой половине месяца у Львов будет меньше работы. Астролог советует составить план для осуществления мечты.
Гороскоп
Львам стоит составить план для осуществления мечты, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 18 января Меркурий будет ретроградным. В это время у Львов будет меньше работы или придется доделывать старую работу. Некоторые отправятся в отпуск. Также Львам стоит наводить порядок и в жизни, и в своем доме. Возможно возвращение к старому режиму. Львы могут сесть на диету, отказаться от сладкого, алкоголя, сдать анализы, проверить организм и ввести в свою жизнь здоровые привычки. Появится возможность вернуться на прошлую работу или встретиться с бывшими коллегами.

Марс будет ретроградным до 12 января в 11-м доме. Эта планета символизирует действия и активность. Однако не стоит начинать ничего нового до 18 января, а до 12 числа будет не будет хватать физической энергии и скорости. Этот период хорош для улучшения, переделки чего-либо, сетевого бизнеса, социальных сетей, встреч с друзьями, организации и подготовки событий.

Астролог советует составить план для осуществления мечты; отдавать ненужные вещи, чтобы привнести новую энергию; наводить порядок.

4 января Венера входит в дом брака, любви, партнерства и отношений. Могут состояться встречи с бывшими. Львы смогут закончить какую-то сделку по продаже, провести переговоры по бизнес-партнерству, отправиться во второй медовый месяц с мужем/женой. Если после 18 января состоятся новые знакомства, то партнерство продлится долго.

Полнолуние 6 января поставит последнюю точку. Львы смогут закрыть долг, избавиться от чего-то, доделать ремонт, некоторые уволятся с работы. Львы захотят побыть наедине с собой, можно отправляться за границу, в ретрит, санаторий.

Новолуние 21 января принесет новый поток энергии в сферу партнерства и отношений, появится много новых клиентов. Некоторые Львы получат предложение руки и сердца, свободные представители знака впустят любовь в свою жизнь.

С 22 января прояснится ситуация в работе, семье, в делах недвижимости.

28 января Венера принесет Львам прибыль. Ждите хорошую финансовую новость от мужа, жены, партнера. Также это могут быть государственные деньги: алименты, инвестиции, возвращение долга. Также Венера может сделать романтические отношения более доверительными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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