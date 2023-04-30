Гороскоп для Львов на май 2023: неожиданные события и амбициозные планы

В мае у Львов будет несколько очень удачных дней, в это время можно реализовать самые смелые идеи.

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Анжела Перл составила гороскоп Лев на май 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае будет много событий: Меркурий развернётся в прямое движение, будет лунное затмение и закончится коридор затмений, Юпитер поменяет знак и будет в очень хорошем положении для Львов.

Начинается месяц с того, что Плутон - планета трансформации - разворачивается и идёт в обратном направлении. Он будет повторять какую-то ситуацию, также эта планета говорит вам, что нужно завершить что-то. Плутон будет ретроградным до 10 октября, но 12 июня он войдёт снова в шестой дом гороскопа - туда, где он был до этого момента целых 15 лет. Шестой дом гороскопа отвечает за работу и здоровье.

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"Плутон говорит, что там нужно что-то переделать, закончить, может быть это связано с вашим бизнесом, который нужно закрыть, продать. Возможно у вас появится новый партнёр или вы выходите замуж и переезжаете или женитесь. Плутон уже в начале мая будет намекать на то, что нужно что-то закончить", - говорит гороскоп.

Львам также придется что-то очень сильно менять и трансформировать в сфере здоровья. Плутон может напомнить о том, что необходимо сменить ежедневную рутину.

8 мая Венера - планета красоты и денег - входит в 12 дом гороскопа, когда Львам захочется отправиться отдыхать на природу, дачу, в санаторий. У некоторых Львов могут начаться тайные романтические отношения.

15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение. Примерно с 17 числа можно делать большие покупки, заключать сделки, подписывать документы. Если что-то у вас откладывалось, не получалось, вы не могли чего-то достичь, то после 15 мая все выйдет, говорит гороскоп.

С 17 мая в жизни Львов произойдут неожиданные события, которые могут увеличить вашу роль в социуме. Вы станете лидером или окажетесь в центре внимания.

С 19 мая - удачное время для начинаний, используйте эти дни, если вы хотите начать новый проект, открыть бизнес, подписать договор.

21 мая Марс входит в знак Львов.

"У вас появится желание активности, вы поверите в себя. Марс сделает вас настолько смелыми, что ваши намерения станут намного амбициознее. Осторожно в семейных или в рабочих отношениях, вы можете проявлять излишнюю настойчивость", - предупредила астролог.

22 мая Солнце входит в 11 дом гороскопа. Это сектор прибыли, признания ваших заслуг, подарков, знакомств с интересными людьми.

"Вы получите какую-то прибыль, это может быть признание ваших заслуг или знакомство с человеком или группой интересных людей, единомышленников. Возможно вы сами организуете друзей и поведёте их за собой. У вас будут силы и для себя, и для вашего окружения, и для новых планов, начинаний, планов на будущее", - рассказала Анжела Перл.

Более подробно гороскоп для Львов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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