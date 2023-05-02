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Гороскоп для Козерогов на май 2023: риск, выигрыш в лотерею и необычный роман

Анна Ярославская
2 мая 2023, 04:31
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В жизни Козерогов в мае будет больше удовольствий и радости, а также смелость сделать то, на что они не решались ранее, говорит гороскоп.
Гороскоп Козерог
Анжела Перл составила гороскоп Козерог на май 2023 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первые дни мая планета трансформации Плутон, который 15 лет был в знаке Козерога, разворачивается в ретроградное движение. 12 июня он снова войдёт в первый дом гороскопа. Сильнее других влияние этой медленной планеты почувствуют Козероги, которые родились с 18 по 22 января.

"Козерогам нужно что-то завершить, отрезать, поставить последнюю точку. Может быть вы ещё за что-то и за кого-то держитесь, хотя это должно уйти из вашей жизни, чтобы вы получили духовный рост, опыт и поменяли жизнь в более позитивное русло. Хотя Плутон войдёт в ваш знак только 12 июня, но уже в мае месяце вы почувствуете какие-то звоночки или увидите какие-то сигналы и знаки", - рассказала астролог.

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По словам специалиста, Козероги могут завершить токсичные отношения, закрыть бизнес, уйти с нелюбимой работы.

Лунное затмение 5 мая завершит коридор затмений, который начался с 20 апреля. Козероги могут поменять окружение, появятся новые друзья, единомышленники, разрешится какая-то ситуация с друзьями, а может проявится то, чего вы не знали, откроется тайна.

8 мая Венера - планета красоты, денег, любви - входит в седьмой дом отношений и партнёрства.

"Это очень здорово для свиданий, встреч, знакомств. Если вы познакомитесь с кем-то до 15 мая, пока Меркурий будет ретроградным, романтические отношения вряд ли продлятся долго. Возможно с кем-то вас познакомят друзья", - свидетельствует гороскоп.

Некоторые Козероги могут получить предложение в мае. С 15 мая Меркурий развернется в прямое движение, вы начнете мыслить ясно и исчезнут все преграды.

В жизни свободных Козерогов появится любовь, роман, свидания. Представители знака могут отправиться в поездку, отпуск, на отдых. Кроме того, вы можете проводить больше времени с детьми. Возможно это будут дети вашей сестры или брата или вы станете крестным/крестной.

17 мая Юпитер принесет в жизнь Козерогов больше удовольствий и радости. Новолуние 19 мая даст больше энергии. Козероги могут набраться смелости и сделать на то, на что не решались ранее.

"Может быть вы рискнёте и какой-то бизнес откроется или появится неожиданное хобби. Может вы пойдёте учиться танцевать танго или скалолазаньем заниматься. Возможно в вашей жизни появится очень необычный человек, например, другой национальности или с разницей в возрасте. В это новолуние можно покупать лотерею, есть шанс выиграть", - говорит гороскоп.

С 21 мая Козерогам можно брать кредит или перефинансировать всё, что связано с деньгами банков или налогами. По словам астролога, нужно быть внимательными с документами, так как есть риск конфликта. Также в конце месяца Козерогам нужно будет проявить больше дисциплины, появятся новые обязательства. Также могут проявиться какие-то проблемы в доме, которые придется решить.

Более подробно гороскоп для Козерогов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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