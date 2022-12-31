Гороскоп для Дев на январь 2023: любовь, финансы, работа

В первый месяц нового года Дев ждет прибыль. В целом, весь январь и до 17 мая у представителей знака будет улучшаться финансовое положение, говорит гороскоп.

Январь принесет Девам хорошие новости, связанные с работой, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ретроградный Меркурий до 18 января сделает первую половину месяца более замедленной. Вы можете встретиться со старыми друзьями, вас ждут поездки в уже знакомые места, возможны переговоры, но нежелательно подписывать важные документы и делать серьезные покупки. Это время лучше всего потратить на завершение дел.

До 12 января Марс также будет ретроградным. Девам придется вернуться к какому-то вопросу, который может быть связан с карьерой, работой, начальством. Произойдут перемены, связанные с местом жительства.

4 января Венера принесет Девам хорошие новости, связанные с работой, финансами. Представители знака могут избавиться от плохих привычек. Ежедневная рутина станет более легкой и приятной, говорит гороскоп.

Девам стоит уделить внимание своему здоровью, пройти обследование, посетить врача.

Полнолуние 6 января принесет новость, касающуюся друзей. Вы станете членом коллектива, группы людей либо же, наоборот, выйдете из какой-то организации. Астролог советует в это полнолуние составлять план по достижению мечты.

Новолуние 21 января принесет что-то новое в быту, в рутине, в работе, в режиме, сфере здоровья.

22 января Уран даст "зеленый свет" для поездки, путешествия. Дела сдвинутся с места. У Дев появится новый знакомый-иностранец.

28 января Венера принесет Девам новые отношения, партнерство, знакомство. Если Девы находятся в браке, то отношения могут перейти на новый уровень. Гороскоп говорит о том, что Дев ждет прибыль, возможно заключение сделки. В целом, весь январь и до 17 мая у Дев будет улучшаться финансовое положение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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