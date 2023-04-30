Гороскоп для Дев на май 2023: новые возможности, повышение статуса и хорошее знакомство

Анжела Перл рассказала, что ждет представителей знака зодиака Дева в последний месяц весны.

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Анжела Перл составила гороскоп Дева на май 2023 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае будет много интересных событий, а начнется месяц с того, что Плутон разворачивается в ретроградное движение с 1-2 мая до 10 октября. В жизни Дев произойдут перемены в плане профессии, работы, начальства, коллектива, клиентов или, в целом, распорядка и режима дня. Уже в мае будут какие-то намёки на то, какие именно перемены произойдут.

Лунное затмение 5 мая принесет Девам очень хорошее знакомство, новый круг общения, новые контакты. Вас могут с кем-то познакомить. Возможно лунное затмение уберет кого-то из вашей жизни.

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8 мая Венера - планета красоты и денег - входит в одиннадцатый дом гороскопа Дев. Это значит, что представители знака получат хорошую новость, вас могут пригласить на праздник, день рождения, свадьбу. Девы могут стать частью какого-то коллектива, группы, команды.

15 мая Меркурий разворачивается прямое движение. И если вы не могли ясно думать или определиться с каким-то вопросом, то в середине месяца ситуация изменится. Вы можете планировать какое-то путешествие или учёбу, Девы откроют перед собой новый мир и новые возможности. Например, вы найдёте работу в какой-то иностранной компании или пойдёте учиться на второе высшее образование.

Новолуние 19 мая принесет в жизнь Дев больше новой энергии.

"Вы масштабируетесь, как будто ваш кругозор станет шире, вы будете думать: "Я и это могу, и это могу, а что если я вот так буду делать". А может вы начнёте что-то переводить на другой язык или изучать иностранный язык", - рассказала специалист.

Кроме того, Девы освободятся от всего ненужного, будут выбрасывать ненужные вещи, наводить порядок, заниматься самопознанием.

22 мая Солнце входит в 10-й дом гороскопа, это сектор достижений, карьеры, работы, профессии. Статус Дев в обществе может повыситься, роль в социуме изменится. Например, у вас может состояться публичное выступление, на вас будут обращать внимание окружающие, вы получите повышение в должности или возглавите какой-то бизнес.

Более подробно гороскоп для Дев на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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