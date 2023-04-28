Гороскоп для Близнецов на май 2023: Юпитер принесет подарок, который бывает один раз в 12 лет

В мае начнется самое удачное время для того, чтобы переехать в другую страну или выйти замуж за иностранца, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Близнецы на май 2023 / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1-2 мая Плутон (планета трансформации) вернется в 8-й дом гороскопа, а с 12 июня и по 10 октября будет идти в обратном направлении. Плутон хочет, чтобы вы завершили дела. Например, вы будете менять партнерские отношения, закрывать вопрос с кредитом/ипотекой. Могут открыться тайны, случатся мистические выздоровления.

5 мая - лунное затмение в 6 доме, проиграется тема служения, обязанностей, говорит гороскоп. Близнецы задумаются, на что они тратят свое время. Возможно вы поменяете работу либо получите новость относительно бизнеса или профессии. Стоит позаботиться о своем здоровье.

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8 мая Венера принесет Близнецам деньги, заказ, клиентов, работу. До 21 мая кто-то поднимет вам самооценку, вы получите похвалу и осознаете свою значимость.

17 мая Юпитер - планета счастья, удачи и подарков - войдет в 12-й дом гороскопа. Если у вас есть планы переехать, эмигрировать, то начинается самое удачное время, которое бывает только один раз в 12 лет. Также есть шанс выйти замуж за человека другой культуры или национальности. Некоторые Близнецы отправятся на отдых в какое-то удаленное место.

19 мая - новолуние принесет завершение и новую энергию. У Близнецов станет больше усидчивости, проявятся черты характера, которые больше присущи Тельцам. Вас могут заинтересовать медитации, тайные знания, йога. Некоторые представители знака лягут в клинику на обследование.

С 21 мая начнутся поездки, можно купить авто, будет больше общения, например, в соцсетях. У Близнецов появятся единомышленники. Есть риск конфликтов с родственниками.

С 22 мая Солнце наполнит Близнецов энергией до следующего года, исчезнет усталость, вялость, апатия.

Более подробно гороскоп для Близнецов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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