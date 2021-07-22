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Гороскоп богатства: какие знаки Зодиака рискуют лишиться всех своих накоплений

22 июля 2021, 21:27

По словам астрологов, все дело в ваших амбициях и если они соответствуют тому, что свойственно вашему знаку Зодиака, вы не будете знать нужды.

Кто из знаков зодиака может разбогатеть / slovofraza.com

Почему к одним людям деньги приходят легко, а другие работают с утра до ночи и все равно еле сводят концы с концами. У астрологии есть этому простое объяснение.

Все дело в способе заработка, который вы выбираете, и вашем отношении к деньгам, отмечают астрологи.

Овен

Деньги никогда не бывают для него самоцелью, но, как правило, они у него всегда есть – как следствие успешной карьеры и везения. Самое благоприятное поле деятельности для такого человека – политика, спорт, армия, бизнес. Овен так же легко расстается с деньгами, как и получает их.

Телец

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Наибольших успехов, а значит, и денег Телец добивается на административных должностях. Из таких получаются успешные предприниматели, врачи, руководители. Телец умеет копить, при этом его не назовешь скрягой. В отличие от многих он предпочитает приобретать дорогие, качественные вещи.

Близнецы

Деньги приходят к ним легко и также легко уходят. Журналистика, реклама, туристический бизнес дают отличные шансы заработать. Если при этом деятельность осуществляется в режиме свободного графика – деньги в кармане Близнецов будут всегда.

Рак

Не знаете, как начать экономить, – спроси у Рака. Он не будет метаться в поисках выгодной работы, бросаться в сомнительные финансовые авантюры и проекты. Хорошие заработки ждут тех, кто выберет профессию, связанную с природными ресурсами – нефтью, углем, металлами, газом. Банковская сфера также сулит успех.

Лев

Для Льва деньги – нечто само собой разумеющееся. Как ни странно, у Льва они почти всегда есть. Он полноценно самовыражается в тех видах деятельности, где нужно управлять другими людьми. Это прекрасный бригадир, продюсер, режиссер, педагог, юрист. Также Львы находят себя в мире искусства и шоу-бизнеса.

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Дева

Она умеет копить, как Рак, считать, как Телец, трудиться, как Козерог. Соединение всех этих качеств дает надежнейшего партнера в работе и браке. Дева прекрасно реализует свои способности в должности бухгалтера, издателя, научного деятеля, экономиста.

Весы

Весы совершенно не умеют экономить. И потому нередко оказываются у разбитого корыта. Но их сила в том, что они не опускают руки и быстро находят выход. Среди Весов встречается немало хорошо зарабатывающих представителей умственного труда – физиков, археологов, дипломатов, деятелей разных искусств.

Скорпион

Такие люди делают состояния с нуля, разоряются дотла, а потом снова поднимаются на вершины. Успешное направление: банковские счета, кредиты и, вообще, большие деньги. Также Скорпион может добиться успеха в журналистике, научной работе, медицине.

Стрелец

Стрелец – самый удачливый знак зодиака. Его девиз – живи здесь и сейчас. Покровитель знака Юпитер поддерживает своих подопечных, если они занимаются рекламой, экстремальным спортом, работают преподавателями, воспитателями, служителями культа.

Козерог

Козерог – карьерист в самом хорошем смысле слова. Он годами упорно идет к цели. Поэтому так много Козерогов среди успешных руководителей крупных предприятий. Другие области, где они могут добиться успехов: профессии инженера, врача, ювелира, художника-реставратора.

Водолей

Фриланс – идеальный способ зарабатывать для Водолея. Он постоянно фонтанирует идеями. Особенно если занимается телевидением, интернет-проектами, выбирает творческую профессию или сферу, связанную с новыми технологиями.

Рыбы

Покровитель знака Нептун любит тех, кто предпочитает профессии, связанные с морем, химией и фармакологией. Рыбы стараются с каждой копеечки что-то отложить "на старость", но об этом могут не знать даже самые близкие.

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