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Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

14 марта 2023, 14:00
Старайтесь спать по 7-9 часов в сутки и установить постоянный режим сна, чтобы поддерживать гормональный баланс и уменьшать брюшной жир.
похудение, тренировка
похудение, тренировка / Фото pixaby

Гормональный живот, также известный как брюшной жир, вызванный гормональным дисбалансом, является распространенной и потенциально опасной проблемой, которая может негативно повлиять как на физическое, так и на эмоциональное здоровье.

Гормональный дисбаланс может привести к увеличению абдоминального жира и может быть вызван различными факторами, в том числе неправильным питанием и отсутствием физических упражнений, хроническим стрессом, старением и менопаузой, а также некоторыми лекарствами и заболеваниями.

В этой статье мы более подробно рассмотрим эти четыре распространенные причины появления гормонального живота и предложим варианты для решения этих основных проблем, чтобы похудеть и уменьшить брюшной жир, пишет The Life Co.

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Гормональный живот: причины появления

Неправильное питание и отсутствие физических упражнений

Нездоровое питание и малоподвижный образ жизни могут нарушить уровень лептина, что приведет к увеличению абдоминального жира и, как следствие, появлению гормонального живота.

Обработанные продукты, сладкие напитки и чрезмерное употребление алкоголя могут способствовать гормональному дисбалансу, как и недостаток физической активности. Чтобы решить эту проблему и похудеть, важно сосредоточиться на улучшении своего рациона, включив в него разнообразные питательные продукты и регулярно заниматься физической активностью.

Здоровый рацион может состоять из большего количества фруктов, овощей, нежирных белков и полезных жиров. Кроме того, 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности каждую неделю, помогут усилить результат и помочь избавиться от гормонального живота.

Хронический стресс

Кортизол, гормон, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс, может привести к увеличению жировых клеток в области живота, когда его уровень постоянно повышен. Хронический стресс также может влиять на выработку других гормонов, таких как эстроген, тестостерон и гормоны щитовидной железы, что приводит к гормональному дисбалансу, который может способствовать увеличению веса и появлению гормонального живота.

Чтобы снизить уровень кортизола, уровень сахара в крови и устранить гормональный сбой, вызванный хроническим стрессом, важно практиковать методы снижения стресса, такие как медитация, йога и физические упражнения. Регулярная физическая активность и достаточный сон также могут помочь справиться со стрессом и поддержать гормональный баланс.

Старение и менопауза

Уровни гормонов естественным образом меняются с возрастом, и менопауза также может вызвать значительные гормональные сдвиги. Во время менопаузы уровни эстрогена и прогестерона, двух женских половых гормонов, снижаются, что может привести к увеличению и "наращиванию" гормонального живота. Кроме того, естественный процесс старения может привести к снижению уровня тестостерона у мужчин, что также может способствовать избыточному весу и появлению гормонального живота.

Для устранения гормонального дисбаланса, связанного со старением и менопаузой, может быть полезно рассмотреть вопрос о заместительной гормональной терапии или внести изменения в образ жизни, такие как поддержание здоровой диеты и регулярных физических упражнений. Важно поговорить с врачом, чтобы определить наилучший курс действий для устранения гормонального дисбаланса, связанного со старением и менопаузой.

Лекарства и медицинские условия

Многие задают себе вопрос: какой живот при гормональном сбое? Некоторые лекарства и медицинские состояния, такие как гипофункция щитовидной железы или синдром поликистозных яичников, также могут нарушать уровень гормонов и приводить к тому, что появится гормональный живот. Низкая активность щитовидной железы, также известная как гипотиреоз, может привести к увеличению веса и гормональному животу из-за дефицита гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в обмене веществ.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - это гормональное расстройство, которое поражает здоровье женщин и может вызывать нерегулярные менструации, бесплодие и увеличение веса из-за дисбаланса половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон. Если вы подозреваете, что ваше лекарство или состояние могут способствовать гормональному дисбалансу и привести к росту гормонального живота, важно поговорить с вашим лечащим врачом, чтобы определить наилучший курс действий.

Лекарства и состояние здоровья

Некоторые лекарства и медицинские состояния, такие как гипофункция щитовидной железы или синдром поликистозных яичников, также могут нарушать уровень гормонов и приводить к появлению гормонального живота. Низкая активность щитовидной железы, также известная как гипотиреоз, может привести к увеличению веса и гормональному животу из-за дефицита гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в обмене веществ.

Гормональный живот - диета

В дополнение к решению этих основных проблем, есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для поддержания гормонального баланса и снижения веса за счет уменьшения абдоминального жира. К ним относится потребление полезных жиров, таких как те, которые содержатся в авокадо, оливковом масле, орехах и семенах, поскольку они могут помочь сбалансировать гормоны и уменьшить воспаление.

Включение клетчатки в ваш рацион также может помочь поддержать гормональный баланс и уменьшить гормональный живот, поскольку клетчатка помогает выводить из организма избыток гормонов и токсинов. Уменьшение воздействия токсинов из окружающей среды, таких как те, которые содержатся в некоторых видах пластика и средствах личной гигиены, также может поддерживать гормональный баланс и уменьшать брюшной жир.

Балансировка гормонов

Важно знать о роли, которую гормоны играют в увеличении веса и росте гормонального живота, и предпринимать шаги для устранения любого скрытого гормонального дисбаланса. Включение ключевого слова "гормональный живот" в свой распорядок дня и знание возможных причин и решений этой проблемы может помочь вам контролировать свое здоровье и чувствовать себя лучше.

Устранив основные причины гормонального живота, вы можете улучшить свое физическое и эмоциональное самочувствие и достичь здорового и сбалансированного тела. Присоединяясь к ретриту по снижению веса под наблюдением врача, вы сможете найти лучший способ сжечь калории и избавиться от гормонального живота.

Регулярные тренировки

Есть несколько ответов на вопрос: можно ли убрать гормональный живот и поддержать гормональный баланс. Одной из эффективных стратегий является включение силовых тренировок в свою спортивную программу. Силовые тренировки могут помочь повысить уровень тестостерона, что может повлиять на уменьшение брюшного жира и поддержать усилия по снижению веса.

В дополнение к силовым, включение высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), также может помочь повысить выработку гормонов и уменьшить брюшной жир.

Улучшение качества сна

Еще один способ поддержать гормональный баланс и уменьшить гормональный живот — сосредоточиться на достаточном количестве сна. Сон необходим для правильного производства гормонов и баланса, а недостаток сна может привести к гормональному дисбалансу, который может способствовать увеличению веса и гормональному животу.

Старайтесь спать по 7-9 часов в сутки и установить постоянный режим сна, чтобы поддерживать гормональный баланс и уменьшать брюшной жир.

Снижение стресса

Еще одна ключевая стратегия для уменьшения гормонального живота и поддержания гормонального баланса — это управление стрессом. Хронический стресс может привести к высокому уровню кортизола, что может способствовать увеличению веса и появлению гормонального живота.

Для управления стрессом и поддержки гормонов, попробуйте включить методы снижения стресса, такие как медитация и йога, в свой распорядок дня. Вы также можете попробовать заняться релаксацией, например, глубоким дыханием, прогрессивной мышечной релаксацией или провести время на природе, чтобы справиться со стрессом и поддержать гормональный баланс.

В дополнение к этому, некоторые добавки могут помочь поддержать гормональный баланс и уменьшить брюшной жир. К ним относятся жирные кислоты омега-3, пробиотики и витамин D. Жирные кислоты омега-3 могут помочь уменьшить воспаление и поддержать гормональный баланс, а пробиотики могут помочь поддержать здоровье кишечника и выработку гормонов. Витамин D также важен для выработки гормонов, и его можно получить под воздействием солнечного света или пищевых добавок.

Гормональный живот у мужчин

Некоторые причины гормонального живота у мужчин также могут быть связаны с уровнем гормонов.

Низкий уровень тестостерона

Тестостерон является наиболее важным мужским половым гормоном, хотя женщины также его вырабатывают. Тестостерон — это гормон, который помогает определить типичные мужские характеристики, такие как волосы на теле и лице.

Это также способствует росту мышц у обоих полов. Уровень тестостерона снижается с возрастом у мужчин. Дефицит может остановить рост мышц и привести к увеличению веса.

Одно исследование показало, что 30% мужчин с ожирением имели низкий уровень тестостерона.

Дефицит тестостерона может возникнуть из-за определенных заболеваний, таких как синдром Нунан. Это также может произойти из-за повреждения или удаления яичек.

Другие причины могут включать инфекции, аутоиммунные заболевания, химиотерапию и заболевания гипофиза.

Помимо увеличения веса, дефицит тестостерона может вызвать следующие симптомы:

  • эректильная дисфункция
  • выпадение волос на теле
  • усталость
  • депрессия
  • снижение полового влечения
  • потеря мышечной массы

Врач может назначить добавки с тестостероном или порекомендовать изменить образ жизни, например, больше заниматься спортом и снизить калорийность питания.

Уровни эстрогена

В организме есть три типа эстрогенов:

  • эстрадиол
  • эстриол
  • эстрон

Согласно исследованию 2016 года Asian Journal of Andrology, у мужчин эстрадиол необходим для модуляции либидо, выработки спермы и эректильной функции.

Низкий уровень эстрогена может вызвать снижение полового влечения и избыток жира вокруг живота.

Однако, согласно статье 2018 года, высокий уровень эстрогена может вызвать увеличение веса у мужчин моложе 60 лет.

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