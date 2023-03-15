Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

Среди людей старшего поколение бытует миф, что во времена СССР все продукты были намного качественнее и лучше, чем сейчас.
Одно из самых популярных утверждений это то, что в советском союзе мороженое и сметана были сверхкачественными, но это не всегда было правдой.
Мороженое
Мало кто знает, но знаменитое советское мороженое делали не всегда по одному рецепту. Например, в 1980 году сливки заменили молоком, смешивали с растительными и гидрогенизированными жирами. Загустителями тогда служили мука и крахмал.
Сметана
Сметана в которой "могла стоять ложка" также не всегда была сделана на совесть. Дело в том, что густой консистенции удалось добиться благодаря крахмалу.
Также на производствах благодаря введенному понятию естественной убыли умудрялись подворовывать, недостачу восполняли водой и прочими ингредиентами.
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