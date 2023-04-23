Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

Некоторым эта задача показалась очень сложной, ведь на ее выполнение у вас есть всего 12 секунд

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Новая головоломка заставила людей чесать головы / ua.depositphotos.com, fresherslive.com

Люди, которые хотят повысить свой IQ, пытаются решать различные головоломки. Некоторые из них довольно непростые, поэтому приходится почесывать голову.

Как пишет Mirror, с новой головоломкой могут справиться только самые наблюдательные. Суть задачи заключается в том, что на рисунке нужно найти хот-дог, который заметно отличается от других.

Задача не из простых, ведь на ее выполнение у вас есть всего 12 секунд.

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У вас есть 12 секунд, чтобы заметить хот-дог / fresherslive.com

Если вам сложно, мы дадим вам небольшую подсказку. У одного из хот-догов нет горчичной заправки.

Если вы до сих пор не смогли заметить хот-дог, тогда мы обвели его для вас красным кружочком. Он расположен в правом нижнем углу экрана и показывает колбасу без горчицы.

Вам удалось заметить странный хот-дог на картинке? / fresherslive.com

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бесхвостого кота за 15 секунд среди десятков его товарищей. На рисунке изображены животные разного яркого окраса, поэтому выполнить задание не такое уж и просто.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачей справится лишь самые внимательные.

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