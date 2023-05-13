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Головоломка, с которой справятся только гении: нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд

Алёна Воронина
13 мая 2023, 13:41 обновлено 13 мая, 13:41
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Найти нужный предмет на картинке за такой короткий промежуток времени смогут лишь единицы.
Головоломка, девушка
Нужно найти морковь на картинке за 10 секунд/ Mirror, ua.depositphotos.com

Головоломки помогают держать свой мозг в тонусе. Также они помогут проверить свой уровень смекалки и внимательности. Если вы готовы бросить себе вызов, попробуйте разгадать следующую головоломку, в которой нужно найти морковь на сложном рисунке.

Задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение дается ограниченное количество времени – всего 10 секунд, пишет Mirror.

Картинка наполнена различными деталями. На ней изображена активная и насыщенная жизнь лесных обитателей.

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Мы видим много животных, каждое из которых занимается своими делами. И где-то посреди этой активной жизни спрятался корнеплод, который нужно найти – морковь.

Попробуйте присмотреться к рисунку и выполнить задание самостоятельно. Также отличной идеей будет предложить вашим родным или друзьям посоревноваться с вами и по очереди разгадать эту загадку, а потом посмотреть, у кого на это ушло как можно меньше времени.

Головоломка
Нужно найти морковь на картинке за 10 секунд/ Mirror

Если вам не удается выполнить задание, даем небольшую подсказку: морковь там, где кролики. Присмотритесь внимательнее к середине рисунка.

Если вам всё-таки не удалось разыскать морковь самостоятельно, то разгадку мы оставим ниже.

Головоломка
Морковь там, где кролики/ Mirror

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти двух животных на рисунке. На то, чтобы найти улитку и слизня на изображении весеннего сада, дается всего 30 секунд.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти грустную панду. На рисунке среди сотен веселых панд спряталась одна грустная. Найти ее смогут лишь самые внимательные.

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