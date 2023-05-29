Головоломка на знание английского: нужно найти зашифрованное слово за 9 секунд

Головоломки стимулируют работу мозга, а также могут помочь проверить внимательность и остроту зрения. Главред предлагает вам задачу, с которой могут справиться только лишь те, кто не только имеет зоркий взгляд, но и хорошо знает английский язык.
На картинке зашифровано слово. Вам нужно его найти как можно быстрее. Самые умные и быстрые смогут понять, что за слово спрятано среди горы букв, всего за 9 секунд. Кстати, так вы сможете проверить свой словарный запас.
Подсказка: в этой сетке из 16 столбцов и 14 строк спрятано слово "pathologist" (переводится как патологоанатом").
Головоломка оценивается как "задача среднего уровня". Не волнуйтесь, если вы не смогли найти ответ. Возможно вам нужно подучить английский и потренировать свою внимательность.
Правильный ответ: слово "патологоанатом" было написано задом наперёд и ловко спрятано во второй колонке.
Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.
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