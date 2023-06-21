Головоломка на проверку зрения: нужно найти телефон в грязной комнате за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии — это фантастический способ улучшить когнитивные способности. А если делать это регулярно, то умственные способности значительно повысятся.
В новой хитрой головоломке нужно найти телефон, спрятанный в грязной гостиной.
Задние кажется довольно простым, но с таким количеством других игрушек и предметов, разбросанных по картинке, выполнить задачу сложнее, чем кажется.
Вы можете искать телефон столько времени, сколько нужно, но если сможете решить головоломку за пять секунд или меньше, то у вас вероятно просто идеальное зрение.
Если вы найдете телефон менее чем за 15 секунд, значит ваше зрение в пределах среднего.
Подсказка: не пытайтесь икать мобильный. На картинке спрятан старый дисковый телефон.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред публиковал головоломку, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды.
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