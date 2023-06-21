Головоломка на проверку зрения: нужно найти телефон в грязной комнате за 5 секунд

Задние кажется довольно простым, но с таким количеством других игрушек и предметов, разбросанных по картинке, выполнить задачу сложнее, чем кажется.

https://news.glavred.info/golovolomka-na-proverku-zreniya-nuzhno-nayti-telefon-v-gryaznoy-komnate-za-5-sekund-10479580.html Ссылка скопирована

Головоломка покажет, хорошее ли у вас зрение / Фото: mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии — это фантастический способ улучшить когнитивные способности. А если делать это регулярно, то умственные способности значительно повысятся.

В новой хитрой головоломке нужно найти телефон, спрятанный в грязной гостиной.

видео дня

Задние кажется довольно простым, но с таким количеством других игрушек и предметов, разбросанных по картинке, выполнить задачу сложнее, чем кажется.

Где-то на этом изображении спрятан телефон / Фото: mirror.co.uk

Вы можете искать телефон столько времени, сколько нужно, но если сможете решить головоломку за пять секунд или меньше, то у вас вероятно просто идеальное зрение.

Если вы найдете телефон менее чем за 15 секунд, значит ваше зрение в пределах среднего.

Подсказка: не пытайтесь икать мобильный. На картинке спрятан старый дисковый телефон.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред публиковал головоломку, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды.

Вам также может быть интересно: