Головоломка на проверку IQ: нужно найти двух антилоп за 5 секунд

Если вы поклонник головоломок, то попробуйте проверить свою внимательность с помощью забавной оптической иллюзии.

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Если вы найдете животных, значит у вас гениальный мозг / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Оптические иллюзии тренируют зрение и внимательность, также они улучшают способность мозга воспринимать и интерпретировать визуальную информацию. Чтобы проверить свои навыки, попробуйте разобраться с новой головоломкой.

На картинке среди скалистых гор спрятались две антилопы. Животных непросто найти, так как они идеально сочетаются с коричневыми цветами камней, травы и листьев.

Если вы найдете животных всего за пять секунд, значит у вас просто гениальный мозг.

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На картинке спрятались две антилопы / Фото mirror.co.uk

На первый взгляд, антилоп довольно сложно заметить, но чем чаще вы будете разгадывать головоломки, тем быстрее у вас будет это получаться.

Подсказка: антилопы находятся ближе к правой части картинки. Один из них - на переднем плане, вторая — на заднем.

Правильный ответ вы можете посмотреть на картинке ниже:

Правильный ответ / Фото mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

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