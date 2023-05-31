Головоломка на проверку IQ: нужно найти двух антилоп за 5 секунд

Оптические иллюзии тренируют зрение и внимательность, также они улучшают способность мозга воспринимать и интерпретировать визуальную информацию. Чтобы проверить свои навыки, попробуйте разобраться с новой головоломкой.
На картинке среди скалистых гор спрятались две антилопы. Животных непросто найти, так как они идеально сочетаются с коричневыми цветами камней, травы и листьев.
Если вы найдете животных всего за пять секунд, значит у вас просто гениальный мозг.
На первый взгляд, антилоп довольно сложно заметить, но чем чаще вы будете разгадывать головоломки, тем быстрее у вас будет это получаться.
Подсказка: антилопы находятся ближе к правой части картинки. Один из них - на переднем плане, вторая — на заднем.
Правильный ответ вы можете посмотреть на картинке ниже:
Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.
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