Головоломка, которую разгадают лишь 2% людей: нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд

Правильно написанное слово спряталось среди множества других, которые написаны с ошибкой.

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Нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд/ Fresherslive

Поддерживать остроту ума так же важно, как поддерживать физическое состояние своего тела. Но часто бывает, что спорту или хотя бы элементарным физическим упражнениям мы уделяем больше времени, чем тренировке своего мозга. Головоломки станут отличным способом держать ум всегда в тонусе и мыслить ясно и остро. Следующая головоломка может поставить в тупик, ведь в ней нужно найти правильно написанное слово среди множества слов, которые написаны с ошибкой.

Задача усложняется тем, что ее нужно выполнить за ограниченное время – всего 18 секунд, пишет Mirror.

Отмечается, что эту головоломку могут разгадать за указанное время лишь 2% людей, ведь она не настолько легкая, как может показаться на первый взгляд.

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Нужно найти английское слово "date", которое переводится как "дата". Это слово спрятано среди множества других, которые написаны с ошибкой – вместо "date" их написали как "daet".

Разгадать эту головоломку действительно непросто, ведь из-за множества неправильно написанных слов просто глаза разбегаются в поисках правильного.

Нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд/ Fresherslive

Если вам всё-таки не удается выполнить эту задачу самостоятельно, дадим небольшую подсказку: обратите особое внимание на правый верхний угол.

Внизу оставляем правильный ответ.

Нужное слово раскрашено в правом верхнем углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о головоломке с кошками для "настоящих детективов". Надобно быстро найти семерых котиков на рисунке.

Также ранее мы рассказывали о загадке на смекалку, в которой нужно найти кусок мыла среди резиновых утят за 21 секунду. Утята плавают в ванной, а разыскиваемый предмет хорошо замаскировался.

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