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Головоломка, которая введет в ступор: надо найти странного мопса за 12 секунд

Алёна Воронина
6 июня 2023, 15:18
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Чрезвычайно сложная загадка может запутать кого угодно, ведь на первый взгляд кажется, что все собаки на рисунке одинаковы.
Головоломка, девушка
Нужно найти странного мопса за 12 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и различных загадок очень полезно для нашего мозга. Это оттачивает ум, улучшает память и учит обращать внимание на мелочи. Следующая загадка заставит вас применить всю свою внимательность, ведь нужно будет найти на картинке собаку, которая отличается от других.

Задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение дается всего 12 секунд. Проверьте, сможете ли вы справиться за это время.

На картинке мы видим четверо собак породы мопс. На первый взгляд кажется, будто бы они все абсолютно одинаковые. Однако не верьте своему первому впечатлению, пишет Brightside.

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Среди песиков есть один, который отличается от всех остальных. Попробуйте внимательно присмотреться к каждому из них и понять, какая именно собака не такая, как другие, и чем именно она от них отличается.

Попробуйте разгадать эту загадку за 12 секунд. Однако не стоит расстраиваться, если вам не удалось сделать это так быстро, ведь задача и впрямь непростая.

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям. Можно даже устроить своеобразные соревнования и проверить, кто из вас всех выполнит задание быстрее всего.

Головоломка
Нужно найти странного мопса за 12 секунд/ Brightside

Если вам не удается разгадать загадку, оставляем небольшую подсказку – обратите внимание на лапы песиков.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Если присмотреться, то у мопса, который расположен слева внизу, отличается лапа – на ней нет когтей.

Головоломка
У этого мопса нет когтей на задней лапе / Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди дров за 10 секунд. Большинство людей опустят руки уже на первых секундах, ведь выполнить эту задачу практически нереально.

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд. Летняя загадка способна запутать даже самых внимательных. Лишь единицы смогут заметить насекомое среди цветочного разнообразия.

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