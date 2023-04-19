Головоломка, которая 'подчинится' только гениям: нужно найти спрятанную зубную щетку за 7 секунд

Среди многих предметов, которые есть на рисунке, заметить замаскированную вещь будет очень непросто.

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На рисунке "спряталась" зубная щетка, которую нужно найти среди других деталей/ YouTube

Головоломки – это отличный способ потренировать свою смекалку и "прокачать" умственные способности. А такой вид загадок, который предполагает поиск спрятанного предмета на картинке среди множества других, еще и хорошо потренирует внимательность. Следующая головоломка предлагает найти на картинке спрятанную зубную щетку, которая затерялась среди ряда персонажей и разных вещей.

Задача усложняется еще и тем, что зубную щетку нужно найти всего за 7 секунд, что довольно непросто, учитывая многообразие деталей картинки. Об этом пишет Dailystar.

Поэтому считается, что за определенное время разгадать головоломку смогут только самые сообразительные люди с высоким IQ.

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Но стоит отметить, что не только сообразительность и внимательность понадобятся для того, чтобы разгадать такую загадку. Нужно будет также проявить фантазию, ведь зубная щетка не просто спрятана среди других предметов, но и достаточно замаскирована, из-за чего ее можно перепутать с другими предметами.

Эта головоломка станет отличным дополнением для вечера с друзьями, ведь на ее основе даже можно устроить своеобразные соревнования и определить, кто справится с задачей быстрее всего по времени.

Нужно найти зубную щетку/ YouTube

Попробуйте решить эту загадку самостоятельно. Но если вам это не удается, то внизу мы оставляем разгадку.

Зубная щетка спряталась в левом нижнем углу/ YouTube

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 49 секунд найти корону среди песиков корги. Предмет, который спрятан среди милых зверюшек, найти будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бесхвостого кота за 15 секунд найти среди десятков его товарищей. На рисунке изображены животные разного яркого окраса, поэтому выполнить задание не такое уж и просто.

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