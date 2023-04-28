УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

Алёна Воронина
28 апреля 2023, 12:51 обновлено 28 апреля, 12:51
70
Два изображения морских жителей практически идентичны, но они отличаются всего тремя малозаметными деталями.
Головоломка, девушка
Нужно найти 3 различия между картинками за 8 секунд/ Mirror

Головоломки – отличная тренировка умственных способностей человека. Это своеобразная зарядка для мозга, которая нужна нам так же, как спорт нужен для здоровья нашего тела. Следующая головоломка будет под силу не всем, ведь ее нужно будет выполнить всего за 8 секунд.

На двух картинках изображены морские жители. Рисунки на первый взгляд кажутся практически идентичными, однако есть три детали, которые их отличают друг от друга, пишет Mirror.

Загадки, где нужно найти различия между картинками, являются одними из самых сложных, тем более если на их выполнение дается ограниченное количество времени.

видео дня

Задачу труднее решить еще и потому, что на картинке изображен целый ряд морских существ – от насыщения деталями просто глаза разбегаются.

Попробуйте решить эту задачу вместе с родными и друзьями и проверить, кто из вас справится быстрее.

Головоломка
Нужно найти 3 различия между картинками за 8 секунд/ Mirror

Если вы не можете решить головоломку самостоятельно, ниже мы оставим разгадку.

Головоломка
Картинки отличаются всего тремя деталями/ Mirror

Ранее мы рассказывали о головоломке, которая под силу лишь 2% людей – нужно за 13 секунд найти в лесу оленя, который искусно укрылся от двух охотников.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти на рисунке безрогого оленя за 15 секунд. Безрогий олень спрятался среди десятков своих рогатых сородичей. А так как они все похожи друг на друга, словно капли воды, то найти животное будет непросто.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

13:21 Украина
"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

12:02 Мир
США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе Украины

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе Украины

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:21

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

12:54

"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

12:51

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

12:45

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

12:35

Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:02

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей УкраиныВидео

12:01

"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в УманиВидео

12:00

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе УкраиныЭксклюзив

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

Реклама
11:33

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

11:05

Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее домВидео

11:00

Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в УманиВидео

10:52

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

10:39

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенокФотоВидео

10:36

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:19

Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

10:16

6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

10:08

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

10:02

Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

Реклама
09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

03:20

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

03:10

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

Реклама
01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

00:51

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и КремляВидеоблоги

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять