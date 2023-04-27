Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

Головоломки – отличный способ потренировать наш ум и при этом приятно провести время. Следующая головоломка, на которой нужно найти оленя в лесу, может оказаться сложной для многих.
Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 13 секунд. Справиться с головоломкой за такой короткий промежуток времени смогут лишь 2% людей, пишет сайт Jagran Josh.
На рисунке изображены двое озадаченных охотников, которые во время охоты на оленя вдруг потеряли его из виду. Они смотрят в разные стороны и не могут отыскать пропавшее животное.
Тем временем хитрый олень хорошо спрятался. Найти его на картинке будет непросто – очевидно, что животное знает хорошие тайники в лесу.
Попробуйте разгадать эту загадку вместе со своей семьей или друзьями – так будет еще интереснее и веселее. Также можно попробовать посоревноваться и определить, кто сможет найти оленя за наименьшее количество времени.
Если вам не удается разгадать эту головоломку самостоятельно, то мы дадим небольшую подсказку – стоит обратить внимание на ветки деревьев, там есть ключ к разгадке.
Также внизу мы оставим решение этой головоломки.
Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти на рисунке безрогого оленя за 15 секунд. Безрогий олень спрятался среди десятков своих рогатых сородичей. А так как они все похожи друг на друга, словно капли воды, то найти животное будет непросто.
Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд. Выполнить задание за такое короткое время смогут лишь 2% людей.
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