Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

Головоломки стимулируют работу мозга и память. Если разгадывать их постоянно, то когнитивные способности улучшатся. Новая задача заставит вас мыслить нестандартно.
Ранее Главред предлагал решить такую задачку для ума: Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд.
На картинке - множество шин. Нужно найти единственную, которая спущена.
Чтобы выполнить задание, потребуется необычайная острота зрения.
Удивительно, но только половине участников удается разгадать головоломку, а среднее время на выполнение задания составляет 45 секунд. Сможете ли вы найти правильный ответ быстрее?
Если вам не удалось справиться с головоломкой в отведенное время, то ниже мы опубликовали правильный ответ.
Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.
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