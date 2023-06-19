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Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

Анна Ярославская
19 июня 2023, 05:34
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Только половине людей удается разгадать эту головоломку. Входите ли вы в число победителей?

Головоломка
Новая головоломка заставит вас мыслить нестандартно / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки стимулируют работу мозга и память. Если разгадывать их постоянно, то когнитивные способности улучшатся. Новая задача заставит вас мыслить нестандартно.

Ранее Главред предлагал решить такую задачку для ума: Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд.

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На картинке - множество шин. Нужно найти единственную, которая спущена.

Чтобы выполнить задание, потребуется необычайная острота зрения.

Удивительно, но только половине участников удается разгадать головоломку, а среднее время на выполнение задания составляет 45 секунд. Сможете ли вы найти правильный ответ быстрее?

Видите ли вы спущенную шину?
Видите ли вы спущенную шину? / Фото: mirror.co.uk

Если вам не удалось справиться с головоломкой в отведенное время, то ниже мы опубликовали правильный ответ.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.

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